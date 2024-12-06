مش هتقدر تغمض عينيك.. تعرف علي تردد قناة روتانا سينما الجديد

روتانا سينما 2024: الوجهة الأولى لعشاق الأفلام العربية

تعد قناة روتانا سينما واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عرض أحدث وأفضل الأفلام العربية. تميزت على مدار سنواتها بتقديم محتوى متنوع وعالي الجودة يشمل الأفلام المصرية والخليجية واللبنانية وغيرها، إلى جانب برامج مميزة مثل النقد السينمائي والحوارات الحصرية مع أبرز نجوم الفن.

وفي السطور القادمة يرصد موقع الموجز لكم التردد الجديد لقناة روتانا سينما 2024 ، وطريقة ضبط التردد الجديد علي القمر الصناعي نايل سات .

تردد قناة روتانا سينما الجديد لعام 2024

حرصًا منها على توفير تجربة مشاهدة استثنائية، قامت قناة روتانا سينما بتحديث ترددها لضمان بث أفضل بجودة عالية. يُعد ضبط التردد الجديد خطوة أساسية للاستمتاع بمحتواها المميز، إذ يُمكنك من خلال هذا التردد متابعة القناة بسهولة.

التردد الجديد على النايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

روتانا سينما



التردد الجديد على عرب سات

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD وHD



كما يتوفر تردد إضافي على عرب سات:

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD وHD



خطوات ضبط التردد الجديد لقناة روتانا سينما

لضمان استقبال القناة دون أي مشكلات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز الاستقبال.



2. اختر البحث اليدوي (Manual Search) من الخيارات المتاحة.



3. أدخل التردد الجديد الخاص بالقناة وفقًا للبيانات أعلاه.



4. ابدأ عملية البحث عن القناة.



5. بعد انتهاء البحث، اضغط على زر الحفظ (Save) لتثبيت القناة.

روتانا سينما

ماذا يقدم التردد الجديد؟

التردد الجديد لقناة روتانا سينما لعام 2024 لا يقتصر على تحسين جودة الصورة والصوت، بل يعزز تجربة المشاهدة من خلال بث أفلام وبرامج حصرية جديدة. استمتع بأحدث الإنتاجات السينمائية وتابع كل ما هو جديد ومميز على شاشة روتانا سينما.

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