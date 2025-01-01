قبل حكيم.. نجوم فاجأوا الجمهور بقرار الاعتزال في أوج شهرتهم

كشف الفنان الشعبي الكبير حكيمْ مع بدء العام الجديد 2025, مفاجأة صادمة للجمهور، عبر تصريحات أخيرة له، منها خبر اعتزاله الغناء، ليس الفنان الأول الذي فكر في الاعتزال بل هناك الكثير اعتزال عن الغناء والتمثيل

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز تصريحات حكيم حول اعتزاله الغناء والنجوم الذين فكروا في الاعتزال وابتعدوا عن الفن خلال السطور التالية.

كشف حكيم عن تفكيره في اعتزال الغناء بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار يراوده منذ فترة طويلة.

وأوضح حكيم، الذي يُعد من أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر، أنه على الرغم من عشقه الكبير لفنه ومهنته، إلا أن هناك لحظة قد تأتي ليُسلم فيها الراية للجيل الجديد من المواهب الشابة، التي يراها مؤهلة لاستكمال المسيرة وتقديم الأفضل للجمهور.

نية الاعتزال وموقفه من الساحة الغنائية



صرح حكيم خلال لقاء إذاعي عبر "شعبي إف إم" بأنه يفكر جديًا في اعتزال الغناء والموسيقى، قائلاً: "عندي نية لذلك واحتمال أعتزل في 2025، وهذا القرار يراودني".

وأوضح أن فكرة الاعتزال ليست وليدة اللحظة، بل هي تراوده منذ سنوات، مضيفًا: "لو أنا اعتزلت الغناء بنهاية 2025 فيه مطربين كتير يقدروا يكملوا المسيرة، وفيه مواهب شابة طالعة كويسة".

وأضاف حكيم أن وجوده في الساحة الفنية كان فرصة كبيرة لتحقيق أحلامه منذ الصغر، مشيرًا إلى أن الفنانين الشباب قادرون على حمل لواء الأغنية الشعبية ومواصلة مشوار النجاح الذي بدأه هو وغيره من جيله.

حكيم

علاقة حكيم بمهنته والجمهور



تحدث حكيم بشغف عن علاقته بمهنته التي وصفها بأنها أكثر من مجرد عمل، قائلًا: "الغناء مهنتي وحبيتها وحبيت أكون في الوسط ده من صغري وفضل من ربنا الناس حبتني وخلتني ناجح".

وأشار إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة لأنه استطاع أن يترك بصمة واضحة في قلوب جمهوره من مختلف الفئات، وأنه ممتن للنجاح الذي حققه بفضل دعم محبيه.

وأضاف: "الغناء مهنة جميلة ولذيذة وقربتني من الناس، وخلتني أشوف جوانب مختلفة من حياة الجمهور وأعيش لحظات فرحهم وأحزانهم من خلال أغنياتي".

وأكد حكيم أن هذا القرب الإنساني هو ما جعله متمسكًا بمهنته طوال السنوات الماضية.

حكيم

أبرز صفات حكيم



كشف حكيم جانبًا من حياته الشخصية التي تتسم بالتفاؤل والإيجابية، موضحًا أنه دائم الابتسام في كل الأوقات، سواء في حياته اليومية أو أثناء العمل، قائلا: "أنا مبتسم على طول قبل النوم ولما أصحى من النوم، ولما أقعد أتكلم مع مراتي تقول لي أنت عامل حاجة ولا شارب حاجة".

وأكد أن الابتسامة جزء من شخصيته، مشددًا على أن هذه الروح الإيجابية هي ما ساعدته على التعامل مع تحديات الحياة والعمل.

وأشار إلى أن حكيم، رغم شهرته وحب الناس له، يظل إنسانًا عاديًا لديه مشاكله وأحزانه، لكنه يحرص دائمًا على أن يظهر أمام الجمهور بصورة إيجابية، قائلاً: "أنا شغلانتي إن الناس لازم تبقى مبسوطة لما تشوفني، ونعمة من ربنا إني وشي مبسوط على طول".



أوضح حكيم أنه رغم التزامه بالعمل الجاد في مجاله، إلا أنه يحب الاستمتاع بحياته بعيدًا عن الضغوط، مشيرًا إلى أن الضحك والتفاؤل هما جزء من أسلوب حياته.

وقال: "أنا بحب الضحك بس خارج الشغل، وبحب أشوف الناس مبسوطة حواليَّ".

وأكد أن الضحك هو سلاحه لمواجهة صعوبات الحياة، وأنه يسعى دائمًا إلى نشر الطاقة الإيجابية في محيطه الشخصي والعملي.

وأضاف أن الجمهور دائمًا ما ينتظر من الفنان أن يكون مصدرًا للفرحة، وهو ما يدفعه إلى بذل كل جهده ليحافظ على هذه الصورة الإيجابية التي ترسخت في أذهان محبيه.



فنانون يفكرون في الاعتزال

إليك قائمة ببعض الفنانين الذين فكروا في الاعتزال أو صرحوا بذلك في وقت سابق:

شيرين عبد الوهاب

صرحت شيرين عدة مرات بنيتها الاعتزال بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية التي تواجهها في حياتها الفنية، لكنها عادت عن قرارها بفضل دعم جمهورها.

شيرين عبد الوهاب

عمرو دياب

على الرغم من نجاحه المستمر، أشار عمرو دياب في بعض اللقاءات إلى أنه قد يقرر التوقف عن الغناء عندما يشعر أنه قدم كل شيء لجمهوره.

عمرو دياب

أديل (Adele)

المغنية العالمية أديل تحدثت في مقابلات عن إمكانية التوقف عن إصدار ألبومات والتركيز على حياتها الشخصية.

عادل إمام

ذكر الفنان عادل إمام في أكثر من لقاء أنه يفكر في التوقف عن التمثيل بسبب تقدمه في العمر ورغبته في الاستمتاع بحياته العائلية وبالفعل أعلن اعتزاله في عام 2024.

عادل إمام

محمد منير

صرح الفنان حمد منير في بعض المناسبات أنه يفكر في الابتعاد عن الغناء بسبب ظروفه الصحية، لكنه يعود دائمًا بدافع حب الجمهور.

محمد منير

راغب علامة

أعلن راغب علامة أكثر من مرة أنه يفكر في التوقف عن الغناء والتفرغ لحياته الخاصة، لكنه لم يحدد وقتًا معينًا لذلك.

راغب علامة

حلا شيحة

حلا شيحة اعتزلت التمثيل لفترة طويلة ثم عادت، لكنها صرحت لاحقًا بأنها تفكر في التوقف مرة أخرى.

حلا شيحة

ماجدة الرومي

أشارت ماجدة الرومي إلى أنها قد تتوقف عن الغناء إذا شعرت بأنها لم تعد قادرة على تقديم فن يليق بجمهورها.

محمد عبده

النجم السعودي محمد عبده صرح في عدة لقاءات أنه قد يفكر في التقاعد يومًا ما، لكنه يرى أن الفن جزء لا يتجزأ من حياته.

يسرا

الفنانة يسرا ألمحت في مناسبات عدة إلى أنها قد تتوقف عن التمثيل إذا شعرت أنها لم تعد قادرة على تقديم أدوار جديدة.

يسرا

هذه التصريحات غالبًا ما تعبر عن لحظات تفكير عابرة أو رغبة في الابتعاد المؤقت بسبب ضغوط الحياة الفنية.

هاني شاكر

هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، أعلن في إحدى المرات اعتزاله العمل النقابي والتركيز على الغناء، لكنه تحدث أيضًا عن إمكانية التفرغ الكامل للحياة الأسرية.

أحلام

ألمحت المطربة الإماراتية أحلام في تصريحات إعلامية إلى إمكانية اعتزالها في وقت ما للتفرغ لحياتها العائلية.

أحلام

ومن فنانون عالميون إليكم التالي:

إلتون جون

المغني البريطاني الشهير أعلن أنه سيعتزل الجولات الغنائية بعد جولته العالمية الأخيرة.

سيلين ديون

سيلين ديون تحدثت عن رغبتها في تقليص نشاطها الفني للتفرغ لرعاية أبنائها، خاصة بعد وفاة زوجها.

فنانون سابقون اعتزلوا بالفعل

هناك فنانون اعتزلوا الفن والاضواء

شادية

أعتزلت النجمة الكبيرة شادية الفن في قمة مجدها، وابتعدت عن الأضواء نهائيًا.

فضل شاكر

فضل شاكر اعتزل الفن لفترة، قبل أن يعود مجددًا للساحة الغنائية.

يوسف شعبان

قبل وفاته، أعلن يوسف شعبان اعتزاله التمثيل لفترة بسبب الأوضاع الفنية وتغير طبيعة الإنتاج.

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