من الحريفة 2 إلى مين يصدق؟.. أرقام أفلام تتربع على شباك التذاكر

تشهد دور العرض السينمائي المصرية موسمًا شتويًا حافلًا بمجموعة من الأفلام المتنوعة التي تنافست بقوة على استقطاب الجمهور وتناسب جميع الأذواق، وحققت إيرادات متفاوتة بين نجاحات أفلام كبيرة وأفلام ضعيفة.

في إطار ذلك يستعرض الموجز في السطور التالية أبرز الأفلام وإيراداتها، بالإضافة إلى تفاصيل قصصها وأبطالها.

فيلم "الهوى سلطان" يحقق إيرادات قوية

نجح فيلم "الهوى سلطان" في تحقيق إيرادات بلغت 80,398,738 جنيهًا.

تدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي خفيف، حيث يُلقي الضوء على العلاقات بين الأصدقاء وكيف تتأثر بالهوى. يجمع الفيلم بين أحمد داود ومنة شلبي، مستعرضًا تعقيدات الصداقة والحب.

أبطال الفيلم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وغيرهم من إخراج هبة يسري، التي سبق وقدمت مسلسل "سابع جار".

فيلم الهوى سلطان

"الحريفة 2" يتصدر الإيرادات

احتل فيلم "الحريفة 2" الصدارة في شباك التذاكر المصري بإيرادات وصلت إلى 98,761,476 جنيهًا.

يجمع العمل كوكبة من النجوم الشباب مثل نور النبوي، أحمد غزي، ونور إيهاب، إلى جانب ضيوف شرف مميزين أبرزهم آسر ياسين ومايكل أوين من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

الحريفة 2

"الهنا اللي أنا فيه" أداء متوازن

حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات بلغت 21,160,151 جنيهًا.



تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول قضايا اجتماعية وحياتية، ويشارك فيه نجوم مثل كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

الهنا اللي أنا فيه

"بضع ساعات في يوم ما" يلفت الأنظار

استطاع فيلم "بضع ساعات في يوم ما" تحقيق إيرادات وصلت إلى 10,159,508 جنيهات.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

يجمع العمل بين نخبة من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، وهنا الزاهد، ويستعرض قصصًا متنوعة تحدث خلال ساعات محدودة من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمد صادق وإخراج.عثمان أبو لبن.

"مين يصدق؟" يحكي قصة مثيرة

حقق فيلم "مين يصدق؟" إيرادات بلغت 3,607,190 جنيهًا، ويقدم قصة روائية حول نادين التي تنخرط في عمليات نصب مع شاب محتال يدعى باسم، مما يضع علاقتهما أمام اختبارات صعبة.

أبطال العمل: جايدا منصور، يوسف عمر، وعدد من ضيوف الشرف مثل شريف منير وأشرف عبد الباقي ومن إخراج زينة عبد الباقي.

فيلم مين يصدق



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