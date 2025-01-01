حصاد 2024.. السينما المصرية تحقق إيرادات تتجاوز المليار جنيه

شهدت السينما المصرية عاماً استثنائياً في 2024، محققة إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، سواء من حيث عدد الأفلام المنتجة، الأسماء الجديدة التي انضمت لقائمة نجوم الشباك، أو الإيرادات القياسية التي تخطت حاجز المليار جنيه لأول مرة في تاريخها.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

عودة قوية للإنتاج السينمائي بعد سنوات من التراجع

2024كان عاماً مميزاً للسينما المصرية، حيث وصل عدد الأفلام المنتجة والمعروضة إلى 43 فيلمًا، وهو الرقم الأعلى منذ ثورة 25 يناير شهد العام تنوعاً كبيراً في الأفلام من حيث القصة، الإنتاج، والنجوم المشاركين، مما أعاد الثقة للجمهور وزاد من الإقبال على دور العرض السينمائي.

إيرادات قياسية مليار جنيه في عام واحد

استطاعت السينما المصرية خلال 2024 كسر الأرقام القياسية في شباك التذاكر، محققة أكثر من مليار جنيه إجمالي الإيرادات يعود الفضل إلى مجموعة من الأفلام التي لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً على رأسها فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"، الذي حصد وحده أكثر من 260 مليون جنيه، ليصبح الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية.

فيلم آخر سجل حضوراً قوياًهو "الحريفة" بجزأيه الأول والثاني، محققاً إيرادات تجاوزت 180 مليون جنيه.

نجوم جدد يلمعون في سماء الشباك

شهد العام بروز أسماء جديدة في قائمة نجوم الشباك، مثل هشام ماجد، أحمد داود، وعمرو يوسف، الذين استطاعوا إثبات قدرتهم على قيادة الأفلام إلى نجاحات جماهيرية وإيرادات مرتفع.

الأفلام الأعلى إيراداً في 2024@@ولاد رزق 3 – القاضية: 260.226.986 مليون جنيه@@الحريفة 2 – الريمونتادا: 97.147.522 مليون جنيه (ما زال مستمراً في العرض)

إكس مراتي: 92.797.677 مليون جنيه

شقو: 78.815.672 مليون جنيه

الهوى سلطان: 75.753.657 مليون جنيه (ما زال مستمرًا في العرض)@@الحريفة (الجزء الأول): 73.676.148 مليون جنيه

أفلام أخرى حققت نجاحاً بارزاً

فاصل من اللحظات اللذيذة: 61.511.500 مليون جنيه

اللعب مع العيال: 58.674.322 مليون جنيه

السرب: 41.181.756 مليون جنيه

أفلام بأداء متوسط ومحدود

رحلة 404: 27.148.792 مليون جنيه

عاشق: 22.505.552 مليون جنيه

أهل الكهف: 13.625.662 مليون جنيه

بضع ساعات في يوم ما: 7.250.324 مليون جنيه (ما زال مستمرًا في العرض)

أفلام لم تحقق النجاح المرجو

ليلة العيد: 635.933 ألف جنيه

وقت إضافي: 608.746 ألف جنيه

الملكة: 455.749 ألف جنيه

دراكو رع: 290.663 ألف جنيه

عنها: 49.159 ألف جنيه

عام ذهبي يستحق الاحتفاء

مع ختام 2024، أثبتت السينما المصرية قدرتها على المنافسة محلياً وعربياً محققة أرقاماً غير مسبوقة في عدد الأفلام والإيرادات هذا العام يمثل بداية جديدة لصناعة السينما المصرية، ويؤكد على أهمية الاستمرار في تقديم محتوى متنوع وقوي لجذب الجمهور وتحقيق النجاح التجاري.

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