مسلسل سراب يطلق العنان للإثارة والرومانسية.. إليك التفاصيل

تصدر اسم مسلسل "سراب"، بطولة الفنان خالد النبوي، تريند جوجل، بمناسبة اقتراب موعد عرضه ولبحث الجمهور المتزايد عن تفاصيله، ويتطلع الجمهور لرؤية العمل بشغف شديد، ومن المقرر عرضه في شهر يناير المقبل.

تفاصيل مسلسل سراب

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل "سراب" سوف يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل سراب يوم الثلاثاء الموافق7 يناير المقبل من عام 2025 عبر منصة TOD، وقد أطلقت المنصة خلال الفترة الماضية برومو تشويقي أوضح بعض الجوانب الخاصة بالمسلسل.

خالد النبوي

تفاصيل برومو مسلسل"سراب"

وكشف البرومو الرسمي للعمل عن اختطاف نجل طارق حسيب الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، وبعد ذلك يتم توجيه الاتهام لنديم الذي يجسد شخصيته هاني عادل، وذلك لأنه كان خطيب زوجة طارق في الماضي، وهي الشخصية التي تلعبها يسرا اللوزي، كما كشف البرومو عن علاقة رومانسية ظهرت بين جيهان الشماشرجي وهاني عادل.

تفاصيل شخصيات أبطال العمل

أما عن الشخصيات الرئيسية للعمل، فيجسد خالد النبوي شخصية طارق، وهو شخص يظن أن النجاح في الحياة لا يأتي إلا عن طريق النظام الذي يحدده الفرد لنفسه، وهذا يساعده على التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها، وتظهر يسرا اللوزي بدور سيدة تدعى ملك وهي أم وطبيبة وزوجة طارق وتمر تحديات في حياتها الزوجية، بينما يلعب هاني عادل دور نديم، وهي شخصية تتسم بالغموض والتعقيد، وأحمد مجدي يلعب شخصية نور وهو يعمل في مجال البورصة، بينما تلعب دياموند بو عبود دور ريما، المصورة التي تعمل وتقيم في مصر، أما أحمد وفيق فيجسد دور عاصم.

ويشارك في العمل أيضًا مجموعة من الأبطال مثل جيهان الشماشرجي التي تقدم دور نجلا، وإنجي المقدم في دور منى، ومحمد كيلاني في دور أمير، ونجلاء بدر التي تلعب دور علا المحامية.

خالد النبوي

أبطال مسلسل "سراب"

مسلسل "سراب" هو مسلسل قصير يتكون من 10 حلقات، ويجمع بين نخبة من النجوم مثل خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي ودياموند بو عبود، ويعتبر هذا العمل أول تعاون بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

تدور أحداث المسلسل عن مجموعة من العلاقات المعقدة التي تشمل الخيانة والحب والتضحية، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، وهو مقتبس عن المسلسل الأجنبي "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017 على مدار ست حلقات.

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