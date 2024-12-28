كل ما تريد معرفته عن مسلسل سراب للنجم خالد النبوي ويسرا اللوزي

مسلسل سراب يعتبر عمل درامي قصير مكون من 10 حلقات، تدور أحداثه حول عدد من العلاقات المعقدة التي تجمع بين الحب والخيانة والتضحية المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويقدم نظرة عميقة على العلاقات الإنسانية وأسرارها المعقدة

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أبطال مسلسل سراب

المسلسل يضم نخبة من النجوم البارزين في مقدمتهم الفنان خالد النبوي والفنانة يسرا اللوزي يجسد خالد النبوي شخصية "طارق"، الشخصية التي تؤمن بأن النجاح لا يأتي إلا بنظام صارم يضعه الفرد بيديه، مما يتيح له التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها في المقابل، تقدم يسرا اللوزي شخصية "ملك"، التي تمثل الأم والطبيبة والزوجة، والتي تواجه العديد من العقبات في حياتها الزوجية مع طارق.

كما يظهر هاني عادل في شخصية "نديم"، وهي شخصية محيرة ومعقدة تحمل العديد من الألغاز في حين يجسد أحمد مجدي شخصية "نور"، التي تحمل طابعاً غامضاً ويعمل في مجال البورصة أما دياموند بو عبود فتقدم شخصية "ريما"، وهي مصورة تعيش وتعمل في مصر كذلك يشارك أحمد وفيق بدور "عاصم"، بينما تقدم جيهان الشماشرجي شخصية "نجلا"، وإنجي المقدم تظهر في شخصية "منى"، ويشارك محمد كيلاني في دور "أمير"، وتؤدي نجلاء بدر شخصية "علا"، التي تعمل كمحامية.

تفاصيل المسلسل

"سراب" هو عمل درامي قصير مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي ودياموند بو عبود ويشهد المسلسل تعاوناً جديداً بين خالد النبوي ويسرا اللوزي، اللذين يجتمعان للمرة الأولى في هذا العمل.

منصة TOD تروج للمسلسل

بدأت منصة TODمؤخراً الترويج لمسلسل "سراب" استعداداً لعرضه قريباً قامت المنصة بنشر فيديو تشويقي يحث الجمهور على توقع أبطال المسلسل وأحداثه المشوقة كما أرفقت حسابات المنصة بوستر خالد النبوي، معلنين عن الشخصية التي سيقدمها في المسلسل: "انضموا إلى النجم خالد النبوي في شخصية طارق في مسلسل سراب قريباً على TOD لا تفوتوا هذه التجربة المثيرة".

مسلسل سراب مقتبس عن مسلسل أجبني

مسلسل "سراب" مأخوذ عن العمل الأجنبي "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017 يحاكي المسلسل الكندي من خلال تقديم نظرة عميقة على العلاقات الإنسانية المعقدة، مع إضافة طابع درامي مشوق يتناول موضوعات مثل الحب والخيانة والتضحية.

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