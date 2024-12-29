التفاصيل الكاملة لمسلسل سراب بطولة خالد النبوي قبل عرضة

أيام قليلة تفصلنا على عرض مسلسل سراب أحدث أعمال الفنان خالد النبوي، حيث ينتظره الجمهور بشغف شديد ومن المقرر عرضه في يناير المقبل.

موعد عرض مسلسل سراب

ويرصد موقع الموجز، كل التفاصيل المتعلقة بالعمل والتي يهتم الجمهور حالياً بالبحث عنها، مسلسل سراب من المقرر أن يبدأ عرضه يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، على منصة TOD، وقد قامت تلك المنصة مؤخرًا بإطلاق برومو تشويقي جديد، كشف عن بعض الجوانب من أحداث المسلسل.

خالد النبوي

تفاصيل البرومو الرسمي لمسلسل سراب وتفاصيل أدوار أبطاله

واتضح من البرومو اختطاف ابن طارق حسيب الذي يلعب دوره خالد النبوي، ويتم توجيه الاتهام إلى نديم الشخصية التي يجسدها هاني عادل، حيث كان خطيب زوجة طارق في الماضي الشخصية التي تجسدها يسرا اللوزي، كما ظهر في البرومو علاقة رومانسية تجمع بين جيهان الشماشرجي وهاني عادل.

وفيما يتعلق بالشخصيات الرئيسية في مسلسل سراب، يقوم خالد النبوي بتجسيد شخصية طارق وهو شخص يعتقد أن الحياة الناجحة لا تأتي إلا من خلال النظام الذي يحدده الفرد بنفسه، وهو ما يساعده على التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها، فيما تقدم يسرا اللوزي شخصية ملك، التي تجمع بين كونها أم وطبيبة وهي أيضاً زوجة طارق، وتواجه في حياتها الزوجية مجموعة تحديات، أما هاني عادل فيلعب شخصية نديم، التي تتميز بالغموض والتعقيد، فيما يلعب أحمد مجدي دور نور الذي يعمل في مجال البورصة، وتظهر دياموند بو عبود بدور ريما المصورة التي تعمل وتعيش في مصر، كما يظهر أحمد وفيق بدور عاصم.

أما باقي أبطال العمل، فتقدم جيهان الشماشرجي دور نجلا، وإنجي المقدم تجسد شخصية منى، في حين يظهر محمد كيلاني بدور أمير، وتلعب نجلاء بدر دور علا المحامية.

أبطال مسلسل “سراب”

مسلسل سراب هو عمل فني قصير يتألف من 10 حلقات، ويجمع في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي ودياموند بو عبود، ويعد هذا العمل التعاون الأول الذي يجمع بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

خالد النبوي

تدور قصة المسلسل عن مجموعة من العلاقات المعقدة التي تشمل الخيانة والحب والتضحية، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، وهو مقتبس عن المسلسل الأجنبي "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة خلال عام 2017 على مدار ستة حلقات.

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