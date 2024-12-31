أهم الأعمال الفنية لـ بشير الديك.. تعرف على التفاصيل

توفي السيناريست بشير الديك منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 80 عاماً، وذلك عقب معاناته لفترة طويلة مع المرض، ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مشواره الفني.

برع بشير الديك في كتابة العديد من الأفلام التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، وعكست أعماله قضايا الإنسان البسيط ومعاناته، كما أنه سلط الضوء على تقديم صورة واقعية للمجتمع المصري، وهذا جعله قريبًا من الجمهور.

بشير الديك

أهم الأعمال الفنية لـ بشير الديك

ومن أهم الأفلام التي قدمها السيناريست الراحل بشير الديك: "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، "ليلة ساخنة"، "موعد على العشاء"، "الحريف"، "امرأة هزت عرش مصر"،"حلق حوش"، "الجاسوسة حكمت فهمي".

أما عن أهم أعماله في الدراما التلفزيونية "الناس في كفر عسكر"،

"أماكن في القلب"، "ظل المحارب"، "حرب الجواسيس"، "عابد كرمان"، "الطوفان".

أعمال بشير الديك الإخراجية

بالإضافة لكونه كاتب سيناريو بارعًا، خاض بشير الديك تجربة الإخراج مرتين فقط خلال مشواره الفني من خلال فيلمي"الطوفان" الذي قدمه الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و"سكة سفر"الذي قدمه الفنان الراحل نور الشريف، على الرغم من قلة تجاربه الإخراجية، ابتعد عن الساحة السينمائية لفترة لكنه عاد إليها عام 2010 بفيلم "الكبار" الذي كان من إخراج محمد جمال العدل.

بشير الديك

وفي لقاء سابق له، تحدث بشير الديك عن كواليس ابتعاده عن الساحة الفنية، لافتاً أن المناخ السينمائي الحالي لم يعد يتناسب مع رؤيته، كما أشار إلى أن فقدانه لأصدقائه المقربين من الوسط الفني، مثل عاطف الطيب ومحمد خان ونادر جلال، جعله يشعر بالوحدة، مما أثر على قراره بالتوقف عن تقديم أعمال جديدة.

بشير صديق الديك، هو كاتب وسيناريست مصري، من مواليد يوم 27 يوليو عام 1944، بقرية الخياطة بمحافظة دمياط، ويعتبر من أشهر كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي، وهو خريج كلية التجارة عام 1966، وبدأ مشواره الأدبي من خلال كتابة القصة القصيرة، قبل اتجاهه إلى السينما ليصبح أحد رموزها البارزين.

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