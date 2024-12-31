عاجل.. وفاة السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل السيناريست بشير الديك عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، مكث خلالها لفترة في العناية المركزة، ليترك خلفه إرثًا سينمائيًا عظيمًا.

مسيرة بشير الديك الفنية

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة السيناريست الراحل بشير الديك، انطلقت مسيرة بشير الديك الفنية خلال السبعينيات، وتعاون خلال تلك الفترة مع عمالقة السينما مثل عاطف الطيب، أحمد زكي، نور الشريف، عُرف بشير الديك بأسلوبه المميز الذي مزج بين البعد الاجتماعي والسياسي وسلاسة السرد، وهذا جعله قريبًا من الجمهور ومؤثرًا في الوجدان، ركز في أعماله على تسليط الضوء على معاناة الإنسان البسيط وأحلامه، ليصبح صوتًا صادقًا يعكس واقع المجتمع المصري.

بشير الديك

بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه ككاتب سيناريو، إلا أنه خاض تجربة الإخراج مرتين من خلال تقديمه فيلمي"الطوفان"من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و"سكة سفر" مع الراحل نور الشريف، ورغم قلة تجاربه الإخراجية، إلا أنه ترك بصمة واضحة برؤية سينمائية خاصة، وعقب ابتعاده لسنوات عن الساحة السينمائية، إلا أنه عاد عبر تقديمه لفيلم"الكبار" خلال عام 2010، الذي كان من إخراج محمد جمال العدل.

أعمال بشير الديك السينمائية

برع بشير الديك في تقديم العديد من الأفلام التي عكست قضايا المجتمع المصري، من أبرزها "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، "ليلة ساخنة"، "موعد على العشاء" و"الحريف"،"امرأة هزت عرش مصر"،"حلق حوش"، "أبناء الشيطان"، "الجاسوسة حكمت فهمي".

أبرز أعماله في الدراما التلفزيونية

لم تقتصر إبداعات بشير الديك على السينما فقط، بل امتدت إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدّم العديد من المسلسلات الناجحة منها "الناس في كفر عسكر"، "أماكن في القلب"،" ظل المحارب"، "حرب الجواسيس"، "عابد كرمان"، "الطوفان".

بشير الديك

شكّل بشير الديك علامة فارقة في السينما الواقعية المصرية، فقدم أعمالًا تعكس بصدق هموم وآمال المجتمع، كما حمل هموم البسطاء على عاتقه ودافع عن قضاياهم بأعماله.

حديثه بشير الديك عن الغياب وأصدقائه الراحلين

في لقاء سابق له مع الإعلامي يوسف الحسيني، تحدّث بشير الديك عن أسباب ابتعاده عن تقديم أعمال جديدة، مؤكداً أن السينما عالم شديد الخصوصية وأن المناخ العام لم يعد مواتى أن تقدم السينما المجنونة التي يحبها، مضيفاً :" إذا عثرت على الموضوع أو التيمة المناسبة لن أمنع نفسى منها، وتلقيت عروضا كثيرة جداً ولكن لم يمسنى منها أى موضوع بشكل حقيقى، إضافة إلى أن كل أصحابى اللى كنت بشتغل معاهم ماتو، محمد خان وعاطف الطيب ونادر جلال ماتو وأنا بقيت حاسس إنى وحيد جداً ودا بيأثر أيضاً".

اقرأ أيضًا:

أسباب ابتعاد بشير الديك عن السينما وهذه الفنانة أفضل من جسدت أعماله

آخر تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك.. إليك التفاصيل