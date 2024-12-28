بشير الديك بين أزمات صحية وإهمال طبي.. مطالبات بتوفير رعاية خاصة للسيناريست الكبير

يعاني السيناريست القدير بشير الديك من أزمة صحية حادة، منذ الأيام الماضية، على أثر تدهور حالته الصحية دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، والحالة في تدهور مستمر، ومن ناحية أخرى يعمل الأطباء السيطرة على حالته الصحية بعد أن أصبحت حرجة.

بعد تدهور الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك، أثيرت تساؤلات عديدة حول مستوى الرعاية الطبية المقدمة له، وهذا دفع أسرته ونخبة من الفنانين للمطالبة بتدخل الجهات المسؤولة لضمان حصوله على الرعاية الكاملة لإنقاذ حالته الصحية.

في إطار ذلك، يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول الأزمة الصحية للسيناريست بشير الديك.

بشير الديك

تدهور الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

تدهورت الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك، مما أدى إلى دخوله العناية المركزة في الأيام الماضية، جاء ذلك بسبب مشكلات حادة في المريء مما أدى إلى تورم كامل في جسده وضيق في التنفس.

فقد بشير الديك القدرة على المضغ مما اضطر الأطباء لتغذيته عن طريق المحاليل والأنانبيب الطبية.

كما يخضع بشير حالياً لجلسات أكسجين، ومازالت حالته حرجة مع فقدان الوعي.

رسالة من ابنة بشير الديك تكشف الإهمال الطبي

تحدثت دينا ابنة السيناريست بشير الديك عن معاناة والدها مع الإهمال الطبي، حيث نشرت منشور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "للأسف، حالته بعد ما كانت تتحسن بقت تسوء بسبب الإهمال... وجدنا ذراعه متورم جداً وبيؤلمه، والمفروض أنه في العناية".

كما أشارت إلى معاناته مع فقدان القدرة على المضغ والبلع، مؤكدة أن حالته تتحسن قليلاً بمجرد تناوله الطعام رغم صعوبته.

ردود فعل الأسرة تجاه الإهمال الطبي

أعربت دينا بشير الديك عن استياء الأسرة من مستوى الرعاية الطبية المقدمة في المستشفى، خاصة بعد تعليق أحد الأطباء الذي قال لوالدتها: "لو مش قادرين على المصاريف، روحوا مستشفى تانية"، وهذا أثار غضب كبير لأسرة بشير الديك مما أصبح لدى الأسرة الشك في مستوى الخدمة المقدمة.

وأكدت أن والدتها أصبحت تراقب الأدوية ومناقشة الأطباء بشأن تأثيراتها، في ظل غياب ثقة الأسرة في الفريق الطبي.

بشير الديك

نداءات من الوسط الفني لدعم بشير الديك

على الجانب الآخر، ناشدت الفنانة نادية الجندي الجهات المعنية بالتدخل لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لبشير الديك.

وفي مداخلة تليفزيونية، أكدت نادية الجندي ضرورة نقل بشير الديك إلى مستشفى تناسب حالته الصحية التي تدهورت بسبب الإهمال الطبي، وتوفير جميع الإمكانيات التي تضمن استقرار حالته.

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