كم عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

حقق الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقات هذا الموسم، وقد نجح في تصدر الترند، حيث جذب اهتمام عدد كبير من الجمهور الذين بدأوا في البحث عن عدد حلقات هذا الجزء، وجاء هذا بسبب الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الأولى والثانية من العمل، الذي بدأ عرضه يوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3



ويرصد موقع الموجز عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3، يبلغ عدد حلقات مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرض الحلقة 3 و4 من العمل يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2025 بتوقيت الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر.

مسلسل موضوع عائلي

تفاصيل مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث

شهد الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي تطورات مثيرة، حيث ظهرت عبلة، مالكة العقار الذي تقيم فيه أسرة إبراهيم وأسرة شقيقته، وقد حصلت على حكم بطردهم من الشقق التي يقيمون فيها، وبناء على ذلك قررت العائلة الانتقال إلى العيادة الخاصة بالدكتورة مريم نور اللبنانية، زوجة إبراهيم، بعدما طلبت عبلة من إبراهيم الزواج منها في مقابل السماح لهم بالبقاء في الشقق.



مسلسل موضوع عائلي3 يشهد العديد من المواقف الكوميدية الممتعة، لاسيما مع وصول شخصية سارة، ابنة إبراهيم ماجد الكدواني التي تلعب دورها الفنانة الشابة رنا رئيس.

بدأ عرض المسلسل يوم 26 ديسمبر 2024 عبر منصة "شاهد"، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر.

مسلسل موضوع عائلي

أبطال مسلسل موضوع عائلي3

الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي3 يضم كوكبة مميزة من نجوم الفن وهم ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه دسوقي، ياسمينا العبد، نور اللبنانية، محمد رضوان، رنا رئيس، محمد القس، سما إبراهيم، محمد شاهين، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

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