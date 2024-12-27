بعد عرض الحلقة الأولى والثانية.. إشادات واسعة حول مسلسل موضوع عائلى 3

بدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلى بطولة ماجد الكدواني، الذي حقق نجاح كبير في الأجزاء السابقة، حيث عرضت الحلقة الأولى والثانية يوم الأربعاء الماضي مما تصدرت الحلقات مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة كبيرة من الجمهور.

في إطار ذلك، يرصد الموجز كافة التفاصيل حول مسلسل موضوع عائلى في التقرير التالي.

مسلسل موضوع عائلى

ملخص أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلى بمشهد ماجد الكدواني الذي يذيع برنامج الطبخ على الهواء مما حدث انفجار الميكرووف على الهواء مما أدى إلى سحب المعلنين إعلانتهم من برنامجه وتم إيقاف البرنامج بناءا على رغبة الشركة المنتجة.

مسلسل موضوع عائلى

وقررت عائلة "إبراهيم" ماجد الكدواني الاحتفال بعيد ميلاده ولكنه اقترح قرار آخر بزيارة قبر أمه وتذكرت العائلة رحيل الفنانة لبنى محمود، وفي المدافن جاء لهم محضر من المحكمة بسحب منزلهم والمقابر بعد أن استولى على هذه الممتلكات " عبلة" الدور الذي ظهرت فيه رانيا يوسف.

وفي الحلقة الثانية، قرر ماجد الكدواني زيارة رانيا يوسف ابنة خالته في المصنع برفقة شقيقته سما إبراهيم، وكان رد فعل "عبلة" عكسي لكنها عادت لتنتقم من ماجد الكدواني الذي رفض الزواج منها في الماضي خاصة بعد أن أكتشفت كذبته الماضية عن عدم إعجابه وعرفت بعد سنوات أنه أصبح أب وجد.

وحاول علاء مرسي المحامي أن يجد مع العائلة حل للخروج من هذا المأزق واقترح عليهم أن يلزموا المنزل وقت مجئ المحضر لطردهم من المنزل ولكن هذه الحيلة فشلت وانتقلت إلى فندق.

مسلسل موضوع عائلى

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي

يعرض مسلسل "موضوع عائلي" الموسم الثالث يوم الاربعاء من كل أسبوع عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتعرض المنصة حلقتين يوم الأربعاء، والعمل مكون من 10 حلقات في إطار إجتماعي كوميدي.

قصة الموسم الثالث من موضوع عائلي

تدور أحداث الموسم الثالث من موضوع عائلي عن قرار إزالة العمارة التي يسكن فيها "إبراهيم" الفنان ماجد الكدواني وعائلته نتيجة تدهور حالتها، يجبر هذا القرار العائلة على الانتقال منها، لكنهم يجدون فرصة للإقامة مؤقتًا في المستشفى التي تعمل فيها نور اللبنانية، كما يستعرض المسلسل التحديات التي تواجه الأسرة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يشارك في مسلسل "موضوع عائلى" نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه دسوقي، ياسمينا العبد، نور اللبنانية، محمد رضوان، رنا رئيس، محمد القس، سما إبراهيم، محمد شاهين، تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.



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