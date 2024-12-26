الحلقة الثانية من مسلسل موضوع عائلي.. انتقام رانيا يوسف من ماجد الكدواني

بدأ عرض حلقات مسلسل موضوع عائلي، الجزء الثالث الذي انتظره الجمهور بفارغ الصبر، وذلك بسبب شعبية ماجد الكدواني ونجاح الأجزاء السابقة من مسلسل موضوع عائلي التي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

عرضت في الساعات الماضية، الحلقة الأولى والثانية من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، لذلك يرصد موقع الموجز أبرز أحداث الحلقة الثانية في السياق التالي.

مسلسل موضوع عائلي

ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، بظهور قوة تنفيذ الأحكام أمام مقابر عائلة ماجد الكدواني، حيث أبلغه المحضر بطرده من الشقة هو وشقيقته "زينة" سما إبراهيم، والسبب في ذلك "عبلة" ابنة الخالة الذي تجسده رانيا يوسف.



مسلسل موضوع عائلي

ظهرت رانيا يوسف في الحلقة الثانية من مسلسل موضوع عائلي، وهي تفتش عن الماضي وتعود لتنتقم من "إبراهيم" ماجد الكدواني الذي رفضت الزواج منها في الماضي.

مسلسل موضوع عائلي

وسألت "مريم" نور اللبنانية زوجها ماجد الكدواني خلال أحداث الحلقة الثانية عن طبيعة علاقته ب "عبلة " رانيا يوسف، واكتشفت أن "عبلة" كانت تريد الزواج من "إبراهيم".

وذهب ماجد الكدواني والعائلة إلى مصنع "عبلة" لحل المشكلة ولكنها عاملتهم أسوأ معاملة، ومن كلماتها شعر "إبراهيم" بأنها تنتقم منه بسبب عدم زواجه منها حيث كشفت حقيقته أمام العائلة بأنه كذب عليها في الماضي وقال لها أنه عقيم ليس لديه القدرة على الإنجاب، وظهرت " عبلة" بعد اكتشافها أنه أنجب بنت وحفيد.

مسلسل موضوع عائلي

وجلست عائلة ماجد الكدواني للتفكير من خروج ورطة طردهم من الشقة، وبدءوا يفكرون في البحث عن مكان آخر، ثم جاء المحامي علاء مرسي وأبلغهم أن لديهم فرصة يوم واحد وسيتم طردهم من الشقة واقترح عليهم إلزام البيت حين إنذار المحضر، وبالفعل جاء المحضر في اليوم الثاني ولم يفتحوا الباب ولكن شك محامي رانيا يوسف في الأمر وأصر على الوقوف أمام شقتهم وإرسال كلمات تحذيرية للعائلة باخلاء الشقة أقصاها في الغد.

مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي

وقررت العائلة الذهاب إلى فندق بعد ترك منزلهم، واكتشف كارثة أخرى أن ابنته "سارة" لديها مشكلة في حسابها البنكي وتراكم الضرائب.

ملخص أحداث الحلقة الأولى

يذكر أن في الحلقة الأولى، تم إيقاف برنامج ماجد الكدواني بعد حريق الاستديو على الهواء بسبب "مايكرووف"، كما قرر "إبراهيم" زيارة قبر والدته لبنى محمود مع العائلة بعد استرجاع ذكرياتها في عيد ميلاده، وهناك كانت المفاجأة جاءت قوة تنفيذ أحكام بإبلاغهم منزلهم، وكانت الحلقة الأولى اهداء للفنانة للراحلة لبنى محمود، حيث كتب هذا الاهداء في تتر الحلقة.

مسلسل موضوع عائلي

قائمة أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يشارك في مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، مجموعة كبيرة من النجوم بالاضافة إلى نجوم ضيف الشرف، أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، رانيا يوسف، وظهر علاء مرسي في الحلقة الثانية كضيف شرف، العمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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