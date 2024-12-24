موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3.. وأبرز الملاحظات على البرومو الرسمي

ينتظر الجمهور حالياً عرض أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، بسبب قصته الشيقة التي جذبت الجمهور لمتابعة أجزائه السابقة، وهذا جعله من أبرز الأعمال المفضلة لدى المشاهدين، ويتسم العمل بمزيج من الدراما الاجتماعية والكوميديا، حيث يقدم مواقف مرحة وأحداث مؤثرة، كما يتناول التحديات التي تواجه العلاقات الأسرية بطريقة مشوقة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3، فإن أولى حلقات الموسم الثالث ستُعرض يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري عبر منصة "شاهد"، الموسم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة في طاقم العمل، إذ انضم إليه مجموعة من النجوم الجدد مثل رانيا يوسف، ياسمينا العبد، والطفل جان رامز.

مسلسل موضوع عائلي

أبرز الملاحظات على البرومو الرسمي

وفيما يتعلق بتفاصيل المسلسل، فإن الفنانة رانيا يوسف ستظهر في الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي بشكل جديد كلياً، حيث قررت تغيير لون شعرها من الأسود الطويل إلى اللون الكستنائي، وفي البرومو الرسمي للموسم الثالث، الذي طرحته منصة "شاهد" خلال الأيام الماضية، ظهرت بجانب ماجد الكدواني، حيث عرضت الزواج منه، مما أصابه بالدهشة، كما ظهر طه دسوقي مستعداً للمشاركة في بطولة فيلم جديد.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي عن قرار إزالة العمارة التي يعيش فيها إبراهيم، الذي يلعب دوره ماجد الكدواني، بسبب تدهور حالتها، مما يدفع العائلة للانتقال إلى مكان جديد. ومع ذلك، ستجد الأسرة فرصة للبقاء في المستشفى بفضل مساعدة نور اللبنانية.

مسلسل موضوع عائلي

الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي

كان الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي قد عرض في ديسمبر 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، تم تسليط الضوء على شخصية إبراهيم، الذي يعاني من فقدان الذاكرة، وظهرت ابنته "سارة" التي جسدت شخصيتها رنا رئيس، كما تم تناول قصة حب بين إبراهيم و"مريم"، التي قامت بدورها نور اللبنانية، وانتهت بالزواج وإنجاب طفلة.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي

شارك في الجزء الثاني من المسلسل العديد من النجوم، منهم ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد شاهين، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي، كان العمل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

تتمحور قصة مسلسل موضوع عائلي حول إبراهيم، الطاهي البسيط الذي يكتشف فجأة أنه والد لابنة من زوجته المتوفاة، في الموسم الأول، واجه إبراهيم تحديات لحماية ابنته الوحيدة من أطماع خالها الذي كان يسعى للاستيلاء على ميراثها، أما في الموسم الثاني، فقد تطورت الأحداث حين نشأت علاقة حب بين ابنته ونجل شقيقته، بينما كان إبراهيم يعاني من مرض خطير، مما دفعه للاستمتاع بما تبقى له من وقت مع ابنته.

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