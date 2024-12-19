ينتظر الجمهور حالياً موعد عرض مسلسل موضوع عائلي، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في أجزائه السابقة لذا أصبح من الأعمال المفضلة للجمهور، فهو عمل درامي اجتماعي كوميدي به لحظات طريفة وأحداث مؤثرة تؤثر مباشرة في الجمهور، كما أنه يسلط الضوء على العلاقات الأسرية وتحدياتها اليومية بأسلوب مشوق.

ما هو موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3، من المقرر أن يُعرض الموسم الثالث من المسلسل يوم 26 ديسمبر الجاري عبر منصة "شاهد"، ويتضمن الموسم الثالث تغييرات عديدة في أبطاله حيث انضم له عدد من النجوم الجدد مثل رانيا يوسف، ياسمينا العبد، والطفل جان رامز.



في الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، ستظهر الفنانة رانيا يوسف بشكل مختلف تماماً عن المعتاد، فثظ اختارت تغيير لون شعرها إلى الكستنائي بدلاً من اللون الأسود الطويل الذي كانت دائمة الظهور به خلال الفترة الماضية.

مسلسل موضوع عائلي

ما هي أبرز الملاحظات على البرومو الرسمي للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي

وطرحت منصة شاهد البرومو الرسمي للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي، وقد ظهر خلال البرومو أجواء من الكوميديا والغموض، حيث ظهرت رانيا يوسف برفقة ماجد الكدواني وطلبت الزواج منه وسط دهشته، كما ظهر طه دسوقي وهو يستعد لبطولة فيلم جديد.

في أحداث الجزء الجديد، صدر قرار بإزالة العمارة التي يسكن فيها إبراهيم، لأنها غير صالحة للسكن، وتسعى عائلته للبحث عن مكان جديد حتى يلجأون إلى نور اللبنانية، التي تتيح لهم الفرصة بالنوم في المستشفى.

ولاقى البرومو تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور على السوشيال ميديا حيث عبروا عن حماسهم للجزء الثالث، وقد جاءت التعليقات كالآتي:" متحمسين للجزء التالت أوي"، "حلو أوي بالتوفيق إن شاء الله"، "يا نهار ضحك".

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي

الجزء الثاني من المسلسل تم عرضه في شهر ديسمبر 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا، في هذا الجزء استعرض المسلسل شخصية إبراهيم، التي يلعبها ماجد الكدواني، الذي يعاني من فقدان ذاكرته، بينما كانت ابنته "سارة" التي تؤدي دورها رنا رئيس، تعيش معه بعد عودتها من الخارج، كما تناول الجزء الثاني علاقة حب جمعت إبراهيم و"مريم" التي لعبت شخصيتها نور اللبنانية، وانتهت الأحداث بزواجهما وإنجاب طفلة.

مسلسل موضوع عائلي

الجزء الثاني من العمل كان بطولة مجموعة من النجوم وهم ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد شاهين، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، وكان العمل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، سامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

مسلسل موضوع عائلي

قصة مسلسل "موضوع عائلي" تدور في قالب اجتماعي كوميدي حول إبراهيم، الطاهي البسيط الذي يدرك فجأة أنه والد لابنة من زوجته المتوفية، في الموسم الأول واجه إبراهيم تحديات لحماية نجلته الوحيدة من أطماع خالها الذي سعى للاستيلاء على ميراثها، أما الموسم الثاني، تطورت الأحداث فيه عندما وقعت ابنته في حب نجل شقيقته، بينما واجه إبراهيم مرضًا خطيرًا دفعه للاستمتاع بما تبقى من حياته مع ابنته، أما في الجزء الثالث، فمن المتوقع أن تتناول الأحداث بشكل أعمق العلاقات الأسرية والمواقف الكوميدية المرتبطة بها.

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