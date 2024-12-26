موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل موضوع عائلي 3.. تفاصيل

يحظى مسلسل موضوع عائلي بشعبية كبيرة بفضل مزيجه المميز بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وقد حققت الحلقتين الأولى والثانية من الموسم الثالث نجاحاً كبيراً فور عرضهما بسبب تناولهما أحداث مشوقة.

موعد عرض الحلقات الجديدة من الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقات الجديدة من الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، من المقرر عرض الحلقة الثالثة والرابعة يوم الأربعاء المقبل عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتدور أحداث الموسم الثالث عن قرار إزالة العمارة التي يسكن فيها "إبراهيم" الفنان ماجد الكدواني وعائلته نتيجة تدهور حالتها، يجبر هذا القرار العائلة على الانتقال منها، لكنهم يجدون فرصة للإقامة مؤقتًا في المستشفى التي تعمل فيها نور اللبنانية، كما يستعرض المسلسل التحديات التي تواجه الأسرة، في ظل تقديم مواقف كوميدية ودرامية وعاطفية.

مسلسل موضوع عائلي 3

أبرز النجوم الجدد المشاركين في مسلسل موضوع عائلي 3

ومن أبرز النجوم الجدد المشاركين في مسلسل موضوع عائلي 3 الفنانة رانيا يوسف التي تظهر بشخصية جديدة وقد غيرت لون شعرها للكستنائي ليكون ملائم لشخصيتها في العمل، وفي البرومو الرسمي للعمل عرضت الزواج على إبراهيم ماجد الكدواني، وأصيب بدهشة من مطلبها، ويشهد العمل أيضاً ظهور ياسمينا العبد والطفل جان رامز.

نبذة عن الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي

عرض الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي في شهر ديسمبر عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، و تناول وقتها معاناة إبراهيم من فقدان الذاكرة، بجانب قصة حبه لابنته "سارة" رنا رئيس و"مريم" نور اللبنانية، التي انتهت بزواجه منها وإنجابه طفلة.

مسلسل موضوع عائلي

أبطال الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه دسوقي، ياسمينا العبد، نور اللبنانية، محمد رضوان، رنا رئيس، محمد القس، سما إبراهيم، محمد شاهين، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

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موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل موضوع عائلي