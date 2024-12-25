تفاصيل عرض الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي على منصة شاهد

ينتظر عشاق مسلسل "موضوع عائلي" بدء عرض الجزء الثالث خلال أيام قليلة، حيث حدد يوم الخميس 26 ديسمبر موعدًا لانطلاق حلقات الموسم الجديد على منصة شاهد.

وفي هذا الصدد يرصد "الموجز" تفاصيل مسلسل "موضوع عائلي" في موسمه الثالث وعدد حلقاته وأبطاله .

عدد حلقات الجزء الثالث

يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، ليواصل انتماءه إلى فئة المسلسلات القصيرة. يتميز العمل بمزيج من الدراما الاجتماعية والكوميديا التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأجزاء السابقة.

وجوه جديدة تنضم للعمل



يشهد الجزء الثالث انضمام عدد من النجوم إلى جانب الأبطال الأساسيين، وأبرزهم:

رانيا يوسف التي تجسد شخصية عبلة عبد الجواد، وهي سيدة تسعى لطرد إبراهيم (ماجد الكدواني) من شقته، مما يؤدي إلى مطاردة مليئة بالمفارقات.

سماح أنور التي تظهر بأداء جديد ضمن أحداث المسلسل.

ياسمينا العبد في دور شيماء، والطفل جان رامز الذي يجسد شخصية عباس، شقيق شيماء.



إطلالة خاصة على بوسترات العمل



طرحت منصة شاهد بوسترات فردية لأبطال المسلسل، حيث ظهروا بملامح تعكس الحزن، ووجوههم مغطاة بلون أسود. أُضيفت بجانب كل صورة رموز تعبيرية "إيموجي" تمثل صفات شخصياتهم، مما أثار فضول الجمهور.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

أبطال العمل



يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم : ماجد الكدواني ،طه دسوقي ،محمد رضوان ،ياسمينا العبد ،سما إبراهيم

والجدير بالذكر أن المسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي. يقدم العمل مزيجًا مميزًا من المواقف الكوميدية والدرامية التي تلقي الضوء على قضايا اجتماعية بأسلوب خفيف ومؤثر.

ترقب كبير من الجمهور

يحظى الجزء الثالث من المسلسل باهتمام واسع، خاصة بعد نجاح الأجزاء السابقة التي أثبتت شعبيتها لدى جمهور منصة "شاهد".

أبرز الملاحظات على البرومو الرسمي

وفيما يتعلق بتفاصيل المسلسل، فإن الفنانة رانيا يوسف ستظهر في الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي بشكل جديد كلياً، حيث قررت تغيير لون شعرها من الأسود الطويل إلى اللون الكستنائي، وفي البرومو الرسمي للموسم الثالث، الذي طرحته منصة "شاهد" خلال الأيام الماضية، ظهرت بجانب ماجد الكدواني، حيث عرضت الزواج منه، مما أصابه بالدهشة، كما ظهر طه دسوقي مستعداً للمشاركة في بطولة فيلم جديد.



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