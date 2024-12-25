موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3

بعد تحقيقه نجاحاً كبيراً ، وجذب قاعدة جماهيرية كبيرة ، يترقب الجمهور حالياً عرض أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، بسبب قصته الشيقة التي جذبت الجمهور لمتابعة أجزائه السابقة، مما جعله من أبرز الأعمال المفضلة لدى المشاهدين.

ويتسم مسلسل موضوع عائلي، بمزيج من الدراما الاجتماعية والكوميديا، حيث يقدم مواقف مرحة وأحداث مؤثرة، كما يتناول التحديات التي تواجه العلاقات الأسرية بطريقة مشوقة.

وفي التقرير التالي يرصد "الموجز" تفاصيل مسلسل "موضوع عائلي" في موسمه الثالث وعدد حلقاته وأبطاله وموعد عرض المسلسل .

موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي

سيتم عرض أولي حلقات الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي ، يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري علي منصة شاهد ، كما سيكون هناك تغييرات واضحة في طاقم العمل في الموسم الجديد .

حيث تنضم الفنانة رانيا يوسف للجزء الجديد ، حيث ظهرت بجانب الفنان ماجد الكدواني في البرومو التشويقي وهي تعرض عليه الزواج مما أصابه بالصدمة .

عدد حلقات الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي

والجدير بالذكر أن الموسم الجديد يتكون من 10 حلقات، ليواصل انتماءه إلى فئة المسلسلات القصيرة. يتميز العمل بمزيج من الدراما الاجتماعية والكوميديا التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأجزاء السابقة.

وجوه جديدة تنضم للعمل

سوف يشهد الجزء الثالث انضمام عدد كبير من النجوم إلى جانب الأبطال الأساسيين، ومن أبرزهم :

رانيا يوسف التي تجسد شخصية عبلة عبد الجواد، وهي سيدة تسعى لطرد إبراهيم (ماجد الكدواني) من شقته، مما يؤدي إلى مطاردة مليئة بالمفارقات.

سماح أنور التي تظهر بأداء جديد ضمن أحداث المسلسل.

ياسمينا العبد في دور شيماء، والطفل جان رامز الذي يجسد شخصية عباس، شقيق شيماء.

رانيا يوسف

أحداث الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي

دارت أحداث الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي عن قرار إزالة العمارة التي يعيش فيها إبراهيم، الذي يلعب دوره ماجد الكدواني، بسبب تدهور حالتها، مما يدفع العائلة للانتقال إلى مكان جديد. ومع ذلك، ستجد الأسرة فرصة للبقاء في المستشفى بفضل مساعدة نور اللبنانية.

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