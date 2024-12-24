موعد إعادة الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة .. جرعة من الإثارة والتشويق

مع تطور الأحداث وعرض حلقات مسلسل نقطة سودة، الذي أصبح محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفضل حبكته المليئة بالتشويق والإثارة، التي تتناول صراعات نفسية واجتماعية عميقة تدفع الشخصيات إلى اتخاذ قرارات حاسمة.

هذا الزخم جعل مسلسل نقطة سودة، يتربع على قوائم المشاهدة، ويرصد "الموجز" موعد إعادة الحلقة 32 من المسلسل وملخص أحداث الحلقة والأبطال .

ملخص أحداث الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة

بدأت أحداث الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة، بأكتشاف عمر السيوفي حقيقة رفع والده "فريد السيوفي" قضية إنكار نسب له ، بسبب شك والده بوجود علاقة بين زوجته وشقيقه ، ومع تتابع الأحداث تطلب "فادية" الطلاق من "مختار السيوفي" وتهدد كلاً من مختار وسعاد .

وتخبر فادية أولادها بأنها ستتطلق من والدهم مختار السيوفي .

وتنتهي الحلقة بإنقاذ عمر السيوفي للطفل يحيي ابن رضوي ، ليكتشف في المستشفي مفاجأة لم يكن يتوقعها .

ويترقب الجمهور الحلقة 33 القادمة من المسلسل بفارغ الصبر لمعرفة مجريات الأحداث ولمشاهدة المزيد من المفاجأت الجريئة .



مواعيد عرض حلقات مسلسل نقطة سودة

تُعرض حلقة جديدة من مسلسل نقطة سودة يومياً من الأحد إلى الخميس، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات كما يعاد عرضه على قناة MBC مصر 2 في تمام الثانية صباحاً بعد منتصف الليل، وتكون جميع الحلقات متاحة للمشاهدة على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء .

أبطال مسلسل نقطة سودة



شهد المسلسل أيضاً ظهوراً استثنائياً للراحل أشرف عبد الغفور كضيف شرف، حيث أضاف بأدائه البارع بُعداً جديداً إلى الأحداث.

والجدير بالذكر انه يشارك في العمل النجم القدير أحمد بدير، إلى جانب الفنانة الشابة سارة سلامة، التي أضفت روحاً من الحيوية والطاقة، والنجمة الكبيرة وفاء عامر ، والفنانة ناهد السباعي ، وهدي الإتربي ، وأحمد مجدي ، ونضال الشافعي والعديد من الأبطال المميزين والوجوه الواعدة .

مسلسل نقطة سودة

ملخص أحداث مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة يأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالإثارة والتوتر، حيث تدور القصة حول صراعات عائلية معقدة تجمع بين مشاعر الحب المفاجئة ورغبة الانتقام. تتمحور الحبكة حول رضوى، التي تجسدها الفنانة مريم الخشت، وشقيقها صلاح، الذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي، وهما يواجهان أبناء عمومتهما عمر وعلي السيوفي في نزاع متشابك مليء بالمكائد والتخطيط الدقيق.

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، تنشأ علاقة عاطفية غير متوقعة بين رضوى وعمر السيوفي، مما يضيف للقصة أبعادًا درامية جديدة. تصاعد الأحداث يجمع بين الحب والانتقام في إطار مثير ومليء بالمفاجآت، ليبقي الجمهور مشدودًا حتى اللحظة الأخيرة.

اقرأ أيضًا :

موعد عرض الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

موعد إعادة الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة .. تطورات عائلة السيوفي