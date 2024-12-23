موعد إعادة الحلقة 31 من مسلسل نقطة سودة

منذ عرض أولى حلقاته استطاع مسلسل نقطة سودة، أن يخطف الأضواء ويحقق صدى واسعاً بين الجمهور، حيث لفت الأنظار بأسلوبه الجريء والمختلف في طرح قضايا اجتماعية حساسة العمل حصد إشادات واسعة من المشاهدين.

ويرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول مواعيد عرض الحلقات والإعادة:

تعرض حلقات المسلسل يومياً من الأحد إلى الخميس، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات كما يعاد عرضه على قناة MBC مصر 2 في تمام الثانية صباحاً بعد منتصف الليل، بينما تتاح الحلقات على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء، لتوفر فرصة مشاهدة مرنة للجمهور.

دراما تجمع نخبة من النجوم في عمل استثنائي

يعد مسلسل مسلسل قطة سودة، أحد أبرز الأعمال الدرامية التي تألقت هذا الموسم، حيث جمع نخبة من ألمع نجوم الفن الذين قدموا أداءً مميزاً وأضاف عمقاً إلى العمل يقود البطولة النجم أحمد فهمي، الذي يظهر جانباً مختلفاً من قدراته التمثيلية، إلى جانب النجم أحمد مجدي، الذي برع في تجسيد شخصية تحمل صراعات داخلية معقدة.

وتشارك في البطولة النجمة ناهد السباعي، التي أبدعت في تقديم دور قوي وملهم، فيما خطفت الراحلة ناهد راشد الأنظار بأدائها المؤثر، الذي يعد أحد آخر أعمالها الفنية كما يشارك في المسلسل النجم القدير أحمد بدير، والفنانة سارة سلامة، التي أضافت لمسة من الشباب والحيوية، إلى جانب الفنانة الكبيرة وفاء عامر، التي أضفت ثقلاً درامياً مميزاً على العمل.

وكان للراحل أشرف عبد الغفور ظهور خاص ومؤثر كضيف شرف، ليضيف بأدائه المميز بعداً آخر إلى القصة يقف خلف هذا العمل المخرج محمد أسامة، الذي أبدع في تقديم رؤية إخراجية متكاملة، بينما جاءت القصة من تأليف الثنائي محمد محرز وأمين جمال، اللذان قدما نصاً غنياً بالأحداث والصراعات الإنسانية المؤثرة.

قصة تجمع بين الانتقام والحب

تدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" حول صراعات عائلية متشابكة تأخذنا في رحلة مليئة بالإثارة والتوتر، حيث تمتزج مشاعر الانتقام مع الحب غير المتوقع وتتمحور القصة حول رضوى، التي تجسدها الفنانة مريم الخشت، وشقيقها صلاح، الذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي يجد الشقيقان نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أبناء عمومتهما، عمر وعلي السيوفي، حيث يسعيان لتنفيذ خطة انتقامية معقدة تحمل الكثير من المفاجآت.

وسط هذه الأجواء المشحونة بالصراع والكراهية، تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين رضوى وعمر السيوفي، وهو ما يضيف بعداً عاطفياً جديداً للقصة وتتطور الأحداث بطريقة غير متوقعة، حيث يختلط الحب بالانتقام، وتتشابك المصائر في قالب درامي محكم.

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