نقابة الصحفيين تستضيف جمال سليمان في ندوة حول الفن

تستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين الفنان السوري الكبير جمال سليمان في ندوة هامة تحت عنوان "الفن والعروبة وسوريا"، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

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تكريم جمال سليمان وتقدير مسيرته الفنية

صرح حسين الزناتي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية، بأن الندوة تأتي تكريماً للفنان جمال سليمان، الذي سيمنح درع النقابة تقديراً لمسيرته الفنية الممتدة وعطائه الثقافي الثر، وحرصه الدائم على إبراز الهوية العربية من خلال أعماله الفنية العميقة وأعرب الزناتي عن فخره باستضافة سليمان الذي يعد رمزاً للفن العربي الراقي.

الندوة في توقيت حيوي بعد الأحداث الأخيرة في سوريا والمنطقة

وأوضح الزناتي أن الندوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية بعد الأحداث المتعددة التي مرت بها سوريا والمنطقة، مشيراً إلى أن وجود الفنان جمال سليمان سيسهم في تعزيز الحوار والتفاعل مع الجمهور لمواجهة الشائعات والأفكار المضللة، وفتح أبواب النقاش البناء حول قضايا العروبة والفن.

مشاركة الصحفي محمود بكري في الإعداد للقاء

الكاتب الصحفي محمود بكري المتخصص في الصحافة الفنية قام بإعداد اللقاء بالتعاون مع لجنة الشئون العربية، حيث سيعقد الحوار في القاعة المستديرة بالدور الثالث بنقابة الصحفيين وأضاف الزناتي أن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة دور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتأثير الفنانين في تشكيل الرأي العام.

استمرار الدور العربي في نقابة الصحفيين

تأتي هذه الندوة استمراراً لجهود لجنة الشئون العربية في استضافة الشخصيات البارزة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الحوار الثقافي والسياسي، وذلك بعد استضافة السفير الصيني بمصر لياو ليتشيانج، والذي شدد على العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين وسعي البلدين لتحقيق السلام.

من المقرر أن تشهد الندوة حضوراً مميزاً من الصحفيين والفنانين والمتخصصين في الشأن العربي، وذلك للتفاعل مع الفنان جمال سليمان في حوار حول الفن والعروبة.

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