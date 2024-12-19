شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل "رقم سري" تصاعدًا دراميًا مثيرًا، حيث تم الكشف عن العديد من الأسرار التي كانت مخفية طوال الحلقات السابقة، تناولت الحلقة اللحظات الأخيرة في حياة ندى عشماوي، موضحة تفاصيل جديدة حول قاتلها ودوافعه لارتكاب الجريمة، كما سلطت الضوء على الرقم السري الذي أرسلته قبل وفاتها للقاء ياسمين رئيس.

موعد إعادة الحلقة 30 من مسلسل رقم سري



ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة الحلقة 30 من مسلسل رقم سري، سوف يتم عرض الحلقة 30 يوم يوم السبت المقبل على قنوات DMC، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً، بعدما عرضت أمس على منصة Watch it، كما تعاد الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بجانب إتاحة عرضها على قناة DMC دراما بتوقيت الساعة الحادية عشر مساءً، مع إعادتين عند تمام الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 30



دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 30 والأخيرة حول ظهور ندى عشماوي وهي تقوم بإعداد مقطع فيديو قبل وفاتها، وعندما شكت في اقتراب موتها أرسلت الرقم السري للقاء ياسمين رئيس.

تحدثت ماجدة علوان ناردين فرج مع الضابط حسين رامي الطمباري، حيث أخبرته أنه لم يكن يصح إحضارهم له بهذه الطريقة، لكنه أخبرها أنه لم يكن أمامه خيار آخر للوصول إلى عمرو أنيس أحمد الرافعي سوى تلك الطريقة، ثم أكدت له أن ما قاله لطفي عبود صدقي صخر عن مرتكب الجريمة لا أساس له من الصحة، لكنه أخبرها أن عمرو هو المتهم الرئيسي في وفاة ندى، كما أكدت ماجدة أن عمرو كان على علاقة عابرة بالمتهمة، وأوضح حسين أن عمرو كان يطمح للانتقام من طليقته، مشيرًا إلى أنه كان وراء تورط أميرة في تحويل بنكي يهدف لإيذاء طليقته، كما تم الكشف عن أن عمرو هدد أميرة بقضية شقيقها الذي كان عليه أحكام قضائية، ووعدها بمكافأة إذا ساعدته.

أضاف حسين أنه في نفس يوم التحويل، سعى عمرو لإحداث شوشرة للقاء ياسمين رئيس في مكان عملها، حيث التقى بالمديرة وعلم بالحساب الموجود خارج البلاد، وفي ذلك الوقت، كان عفيفي وسلوى رضوى جودة يخططان لسرقة ندى، خلال التحقيق مع عفيفي، اعترف أنه سرق ندى بالاتفاق مع سلوى على إشغالها، حيث وضعت لها المنوم في مشروبها، وأخبره حسين أنه عندما طلب من ندى تحويل الأموال إلى حسابه، رفضت، مما أدى إلى شجار انتهى بإلقائها من نافذة غرفتها، كما أشار حسين إلى أن ندى كانت قد أرسلت الرقم السري قبل سقوطها للقاء.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 30

وبعد الحادثة، ذهب عفيفي إلى سلوى ليخفي المسروقات عندها، لكنها رفضت، في وقت لاحق، قرر عمرو قتل ندى بعد أن علم أنها نجت من السقوط واحتفظت بمعلومات تدينه، فذهب إلى نادية الممرضة واتفق معها على قتل ندى مقابل مبلغ مالي كبير ولكن نادية، بعد أن خافت قررت الهرب لذا قام بقتلها.

في النهاية، اعترف حسين بأن أميرة كانت قد احتفظت بسجل المكالمات التي تدين عمرو، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تثبت تورطه في الجريمة، رفض عمرو التحدث إلا بحضور محاميه، وأوضح حسين أنه بحاجة إلى كتيبة محامين للدفاع عنه.

في النهاية، رحبت ماجدة علوان بالانتصار في هذه المعركة القانونية، وأكدت للطفي أنها ستسجنه مرة أخرى، لكنها أصرت على عداوتها معه، بينما في السجن، تحدث عمرو مع شقيق لطفي، محاولًا إقناعه بالانتقام من شقيقه، لكن شقيقه أكد له أن محاولات ماجدة السابقة فشلت قبله.

اختتمت الحلقة بحوار بين حسين وراندا عن قضية لطفي عبود وكيف أنقذ لطفي لقاء من السجن، ليعرض على راندا الزواج مجددًا، وفي مشهد آخر، ظهر نور محمود وهو يتشاجر مع باسم أحمد الشامي بشأن معاملة مصرفية متعطلة، ليطلب مقابلة مدير البنك ويطلب متابعة التحويل بشكل شخصي، ما شكل نهاية مثيرة للحلقة.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري يضم عدد كبير من النجوم وهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل رقم سري.. القبض على ماجدة علوان وعمرو أنيس

مسلسل رقم سري الحلقة 28.. وافي يترك العمل مع لطفي عبود