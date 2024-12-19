مسلسل رقم سري الحلقة 30 .. الكشف عن قاتل ندى عشماوي

مسلسل رقم سري شهد تصاعدًا دراميًا مثيرًا في حلقته الـ30، حيث كشفت الحلقة العديد من الأسرار و تناولت اللحظات الأخيرة في حياة ندى عشماوي، وظهور تفاصيل جديدة حول قاتلها وسبب دوافعه لارتكاب تلك الجريمة وحول الرقم السري الذي أرسلته قبل وفاتها.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 30

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 30، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 30 حول ظهور ندى عشماوي وهي تسجل مقطع فيديو قبل وفاتها، وعندما شكت في أنها ستتوفى أرسلت الرقم السري لندى.

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حديث ماجدة علوان مع حسين على طريقة القبض عليهم فأخبره أنه لم يكن أمامه طريقة للوصول لعمرو أنيس سوى تلك الطريقة وأخبرته أن الكلام الذي قاله لطفي عن مرتكب الجريمة ما هو إلا كلام ليس له أساس من الصحة، وأن عمرو أنيس هو المتهم الأساسي في وفاتها وأخبرته أنه كان على علاقة عابرة بالمتهمة فأخبرها أن الطمع ورغبته في الانتقام من طليقته وأخبره بعلمه بأنه الذي ورط أميرة في عمل التحويل البنكي لكي يقوم بإيذاء طليقته وبالفعل أتضح أنه كان المحرض وراء أميرة لعمل التحويل، حيث هددها بقضية شقيقها الذي عليه أحكام قضائية، ووعدها بمكافأة حينها لمساعدته ومساعدة شقيقها.



وأخبره أنه في نفس يوم التحويل ذهب لعمل شوشرة للقاء وحينها التقي بالمديرة وعلم بالحساب الذي لديها خارج البلاد وفي نفس التوقيت كان هناك اثنان يخططان لسرقتها وهما عفيفي وسلوى.

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وأثناء التحقيق مع عفيفي اعترف أنه سرقها بعدما اتفق مع سلوى لكي تشغل ندى عشماوي وأنه فعل ذلك لإنقاذ والدته المريضة، بالاتفاق مع سلوى التي وضعت لها المنوم في المشروب الذي كانت تتناوله، فطلب منه أن تستخدم شقيقها في إشغالها .

وأخبره أنه صعد إليها في الوقت الذي إنقطع فيه الكهرباء، وبالفعل ذهب إليها وطلب منها أن تقوم بعمل تحويل إليه من حسابها خارج البلاد على حسابه وعندما رفضت تشاجر معها وألقاها من نافذة غرفتها، وأخبره حسين أنه قبل دخولها عليها أرسلت رقم الحساب السري لندى، وأخبره أنها لم تمت بعدما سقطت من النافذة.

ثم ذهب عفيفي لسلوى بالمسروقات التي تحصل عليها من ندى لكي يقوم بإخفاءها عندها لكنها رفضت، وأخبر حسين عمرو أنه كان كل همه كان توريط لقاء في القضية، أرسل إليها ملفاتها النفسية، ووقتها قرر أن ينهي حياة ندى عندما علم أنها فاقت وسوف تعترف عليه، حيث التقى بنادية الممرضة واتفق معها على قتلها مقابل مبلغ مالي كبير.

احداث مسلسل رقم سري

وأخبره حسين أن نادية خافت وهربت وأن ماجدة علوان في ذلك الوقت كانت تحاول توريط لطفي بأي شكل، ثم انصرفت ماجدة علوان وأخبرت عمرو أنها سترسل إليه محامي آخر غيرها من المكتب لديها، ثم أخبره حسين أنه من قتل نادية درويش، وبالفعل أتضح أنه قتلها بعدما أخبرته أنها ستقوم بتسليم نفسها للشرطة.

وأنكر عمرو كل جراءمه لكنه أخبره أن النيابة ستوجه إليه تهمة الاستيلاء على أموال كمال زين وسب وقتل طليقته، وأخبره حسين أن أميرة قد احتفظت بسجل المكالمات الذي يدينه معاها ومقطع فيديو لشخص وهو يطلب منه أن يقوم برمي نادية درويش على الطريق، ومقاطع فيديو تثبت مقابلاته مع ندى عشماوي، فسأله عن أقواله لكنه رفض الحديث إلا في وجود المحامي الخاص به فأخبره حسين أنه بحاجة لكتيبة محامين .

تفاصيل مسلسل رقم سري

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 30

ماجدة علوان تهنئ لطفي عبود على انتصاره عليها..

ذهبت ماجدة علوان للطفي وهنأته على فوز تلك الجولة وطلبت منه أن يستمتع بلحظة انتصاره لأنها سوف تسجنه مرة أخرى وطلب منها أن تستغل ذلك الوقت في أي قضية وأخبرته أنه اختار عداءتها فأخبرها أنه اتفه من ذلك بكثير.

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ظهر عمرو أنيس في الحبس وهو يتحدث مع شقيق لطفي وأخبره أنه حبسه لنفس السبب، وطلب منه أن يساعده في الانتقام من شقيقه لكنه أخبره أن ماجدة علوان قد سعت لذلك الأمر من قبل لكنها فشلت.

حديث حسين مع راندا عن قضية لطفي عبود وكيف أنقذ لقاء من الحبس، واعترف حسين لها أنها أنقذته هو وليلى من فترة صعبة في حياتهما وأخبرها أنه لن ينسى ما فعلته مع شقيقته، ثم عرض عليها الزواج مجددا.

حديث لطفي مع لقاء ياسمين رئيس وأخبرها أن مكتبه سيظل مفتوحا لها إذا احتاجته، ثم ظهر نور محمود وهو يتشاجر مع باسم عن معاملة متعطلة بسبب السيستم وطلب مقابلة مدير البنك وأخبرته أن كل المعاملات متعطلة بسبب التحديث الجديد وقام بعمل التحويل يدويا وطلب منها رقمها ليتابع معها التحويل بشكل شخصي واختتمت الحلقة على ذلك.



أبطال مسلسل رقم سري



مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، ويأتي من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضي، يعتمد المسلسل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

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