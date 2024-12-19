موعد إعادة الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور إعادة عرض الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة التي تم عرضها في الساعات الماضية، وتصاعدت الأحداث مع أبطال العمل مما ينتظر نهاية الحلقات في الفترة المقبلة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز موعد إعادة عرض الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة خلال السطور التالية.

مسلسل نقطة سودة

موعد إعادة عرض الحلقة 30 مسلسل نقطة سودة

يتم إعادة عرض الحلقات من مسلسل نقطة سودة على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

عرضت الحلقة 30، أمس الأربعاء في الساعة التاسعة مساءً عبر قناة MBC مصر، حيث تعرض الحلقات يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

كما تعرض الحلقات على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء.



أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة

دارا أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة حول أكتشتف عدة حقائق منها حقيقة مرض شقيقة "عمر" أحمد فهمي خروجها من مستشفى الأمراض النفسية حيث أوضحت الحلقة بأنها غير مريضة بالسرطان .

تحاول "منال" ناهد السباعي الوصول لحقيقة نسبها بعد أن أكتشفت وفاء عامر ليست أمها وذهبت لسيدة من ملجأ الأيتام أنكرت معرفتها واتصلت هذه السيدة بالفنان أحمد بدير وقامت بإهانته.

مسلسل نقطة سودة

وقررت وفاء عامر وأحمد بدير الحذر الشديد من "منال" بعد محاولاتها المتكررة للتفتيش في الماضي والوصول للحقيقة.

وظهرت فتاة في فيديو كول تخبر نضال الشافعي بأن علي " أحمد مجدي" قام بقتل ابنه ولكنه لم يعلم أنه ابن نضال بشكل حقيقي وشهد الواقعة أحمد فهمى ضمن أحداث العمل.

نقطة سودة

قائمة أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة كل من : أحمد مجدي وأحمد فهمي وناهد السباعي وناهد رشاد وأحمد بدير وسارة سلامة ووفاء عامر وغيرهم من النجوم والعمل من إخراج محمد أسامة وتأليف الثنائي محمد محرز وأمين جمال.

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