موعد إعادة عرض الحلقة 28 من مسلسل نقطة سودة.. الأحداث تتصاعد

تستمر أحداث مسلسل نقطة سودة في جذب أنظار الجمهور، حيث تشهد الحلقة 28 تصاعدًا مثيرًا في التوترات بين الشخصيات الرئيسية، مع كل حلقة، تتكشف أسرار جديدة ويزداد التشويق بشكل غير متوقع، مما يجعل المشاهدين في حالة ترقب دائم لما سيحدث لاحقًا.

في هذا السياق، يعرض الموجز لكم مواعيد إعادة عرض الحلقة 28 من المسلسل الذي يواصل إثارة فضول الجماهير.

مواعيد إعادة عرض الحلقة 28 من مسلسل نقطة سودة



يُعرض مسلسل نقطة سودة يوميًا من الأحد إلى الخميس الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة MBC مصر.

كما يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء.

في السعودية، يُعرض مسلسل نقطة سودة، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفي الإمارات الساعة 11:00 مساءً.

يمكن أيضًا إعادة مشاهدة الحلقات على قناة MBC مصر 2 الساعة 2:00 صباحًا.

نقطة سودة

ملخص أحداث الحلقة 28 مسلسل نقطة سودة

في تطور مفاجئ، قرر أحمد بدير العودة إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة التي تسيطر عليها عائلته، بعد أن شعر بخروج الأمور عن السيطرة لتدعيم سلطته، قام بتعيين ابنه علي نائبًا لرئيس المجلس، وقرر سحب جميع صلاحيات عمر (أحمد فهمي) في إدارة الشركة.

هذا القرار جاء بناءً على ما وصفه بدير بأنه تأثير سلبي لظهور عمر في التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

منال تواصل مواجهتها لعائلتها، خاصة لعمها أحمد بدير، حيث تكشف له عن غضبها بسبب ماضيها العائلي وتتهمه بقتل والدها. رغم تهديدات وفاء عامر لها، تظل منال صلبة، وتصر على الانتقام.

مسلسل نقطة سودة

في تطور آخر، يعود عمر لاستعادة أولاد شقيقته من مستشفى الأمراض النفسية، ولكن الأمور لا تبقى هادئة، حيث يظهر علي في موقف عدائي تجاه مريم الخشت ويختطف ابنها يحيى.

مسلسل نقطة سودة

يهدد علي مريم بعدم التحدث عن أسرار العائلة أو نقلها لعمر.

تطلب منال مساعدة نضال الشافعي للتخلص من سعاد (وفاء عامر)، مما يضيف مزيدًا من التوتر للعلاقة بين أفراد العائلة.

في تطور مفاجئ، تكشف هدى الاتربي عن حملها من شقيق علي، ما يزيد من تعقيد الأحداث.

كما تتعرض للاعتداء من قبل مجموعة من البلطجية استأجرتها فيروز.

مسلسل نقطة سودة

يتعرض نضال الشافعي لكمين محاصر بعربيات مسلحة في مشهد مثير، مما يزيد من غموض الأحداث ويجعل المشاهدين يتساءلون عن مصير الشخصية.

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث مسلسل نقطة سودة حول خطة انتقام بين رضوى وشقيقها صلاح، ويغلب عليها التوترات العائلية والنفسية.

ومع تصاعد الأزمات، تتطور علاقة غير متوقعة بين عمر ورضوى، مما يعقد المواقف ويضيف مزيدًا من التوتر.

صناع مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة من إخراج محمد أسامة وتأليف محمد محرز وأمين جمال، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، وسوسن بدر.

يُعرض مسلسل نقطة سودة على قناة MBC مصر وعلى منصة شاهد الرقمية لتمكين المشاهدين من متابعته في أي وقت يناسبهم.

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