أرملة محمد رحيم تفجر مفاجأة: ماسة رحيم قنبلة حفل تكريم والدها

بدأ منذ قليل، حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، والذي يقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، بمشاركة عدد كبير من النجوم لتكريم اسم الموسيقار الراحل، تحت رعاية جمعية المؤلفين والملحنين بالتنظيم مع وزارة الثقافة ونقابة المهن الموسيقية تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وعطائه الإنساني، ويكشف موقع الموجز تفاصيل الحفل.

حفل تكريم الراحل محمد رحيم

وتحدثت أنوسة كوتة، أرملة محمد رحيم في العديد من اللقاءات الصحفية: زوجي الملحن الراحل محمد رحيم، الله يرحمه كان عنده تكريمات كثيرة وكان لديه دعم كبير من أصدقائه ولحد النهارده مش عارفه أرد على كمية الناس اللي بعتت وكمية الحب اللي شوفتها للراحل رحيم.

محمد رحيم

ابنة الراحل محمد رحيم تطرح أغاني من ألحان والدها قريبا

وأضافت: مبسوطة النهارده بسبب ولادة نجمة جديدة هي ماس محمد رحيم، واللي هتكون مفاجأة الحفل النهارده، وتغني أغاني والدها الراحل محمد رحيم وهتنزل 5 أغاني من ألحانه.

ويشارك في الحفل من محبي الملحن الراحل محمد رحيم، صديقه محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محيي وسومة وشذى، وذلك بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

حفل تكريم محمد رحيم

"ماسة" قنبلة الحفل

كانت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، وجهت رسالة شكر لكل القائمين على حفل زوجها الراحل، والذي من المقرر أن يقام اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء.

أنوسة كوتة



ونشرت أنوسة صورا من بطاقات الدعوة الخاصة بالتكريم عبر فيسبوك، قائلة: طاقة من الحب، كله هيشوفها في حب محمد رحيم، أولا أشكر نجوم ونجمات الحفل، محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محيي وهيثم شاكر وسومة وشذى، انا مشوفتش حب زي كده، العبقري والفنان مصطفى حلمي.

وأضافت :طبعا هتشوفوا مفاجأة الحفل بنتي الصغيرة ماس رحيم، شكرا كل واحد تعب ووقف وبذل مجهود لظهور الحفلة بالشكل اللي يليق بمصر ونجوم مصر.

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