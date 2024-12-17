تكريم الملحن الراحل محمد رحيم بدون شيرين عبد الوهاب.. ماذا حدث؟

تستعد دار الأوبرا المصرية لاستضافة حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو.

يقام الحفل بعد غد، الأربعاء 18 ديسمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور كوكبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

يرصد موقع الموجز التفاصيل كاملة خلال السطور التالية.

اعتذار شيرين عبد الوهاب عن الحضور

أوضح مصدر داخل جمعية المؤلفين والملحنين أنه لم يتم توجيه الدعوة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب لحضور الحفل، مؤكدًا عدم صحة الأخبار المتداولة عن اعتذارها.

شيرين عبد الوهاب

أبرز المشاركين في الحفل

يشهد الحفل مشاركة نخبة من الفنانين، منهم شذى، مي فاروق، سوما، تامر حسني، إيهاب توفيق، بالإضافة إلى آخرين، بهدف تقديم أمسية موسيقية تليق بمكانة الملحن الراحل.

ظشذى

وتأتي مشاركة المطربة شذى في الحفل من خلال تقديم أغنياتها الشهيرة التي لحنها الراحل محمد رحيم، مثل أغنية "أنا قلبي داب"، والتي أكدت أنها من أهم محطات مسيرتها الفنية، إلى جانب أوبريتات وطنية ناجحة جمعتهما.

شذى تعبر عن تقديرها للراحل محمد رحيم



في تصريحات صحفية، عبّرت شذى عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مؤكدة تواصلها مع الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، والشاعر فوزي إبراهيم، والمايسترو مصطفى حلمي لترتيب تفاصيل مشاركتها.

وأشارت إلى أن الحفل سيكون بمثابة رسالة وفاء لروح الموسيقار الراحل، الذي ترك بصمة لا تُنسى في الموسيقى العربية.

محمد رحيم

إرث موسيقي خالد

رحل محمد رحيم عن عالمنا في نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 45 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا موسيقيًا زاخرًا بالأعمال التي مزجت بين الأصالة والحداثة.

وقد أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية عن هذا الحفل تقديرًا لمسيرته الفنية، التي ستظل خالدة في ذاكرة الفن العربي.

مسيرة محمد رحيم الفنية بين الأصالة والتجديد



على مدار مسيرته الفنية، استطاع محمد رحيم أن يحفر اسمه كواحد من أبرز الملحنين في الوطن العربي، حيث تميزت ألحانه بدمج فريد بين التراث الموسيقي الأصيل والإيقاعات الحديثة التي تناسب مختلف الأذواق.

تعاون رحيم مع كبار نجوم الغناء، مقدمًا ألحانًا خالدة لأغاني ناجحة مثل "حبيبي يا نور العين" و"أنا قلبي داب"، بالإضافة إلى مشاركته في تلحين أعمال وطنية تميزت بعمقها الفني ورسالتها الراقية.

تلك المسيرة المتميزة جعلت من تكريمه واجبًا فنيًا وإنسانيًا، يعبر عن الامتنان لعطائه الموسيقي الذي سيبقى حاضرًا في ذاكرة الجمهور.

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