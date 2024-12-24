تفاصيل الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة .. مفاجأة جديدة تنتظر عمر السويفي

مع بداية عرض الحلقة الأولي من مسلسل نقطة سودة، استطاع المسلسل أن يخطف الأضواء ويحقق صدى واسعاً بين الجمهور، حيث لاقي نجاح كبير مع بداية عرض أولي حلقاته ، وجذب أنظار المشاهدين له بسبب قصته الجديدة وطريقة سرد الأحداث بأسلوب جريء ومختلف في طرح قضايا اجتماعية حساسة .

وفي هذا الصدد يرصد لكم "الموجز" ملخص أحداث الحلقة 32 من مسلسل "نقطة سودة" ، ومواعيد عرضه وأبطاله .

ملخص أحداث الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة

تبدأ أحداث الحلقة بأكتشاف عمر السيوفي حقيقة رفع والده "فريد السيوفي" قضية إنكار نسب له ، بسبب شك والده بوجود علاقة بين زوجته وشقيقه ، ومع تتابع الأحداث تطلب "فادية" الطلاق من "مختار السيوفي" وتهدد كلاً من مختار وسعاد .

وتخبر فادية أولادها بأنها ستتطلق من والدهم مختار السيوفي .

وتنتهي الحلقة بإنقاذ عمر السيوفي للطفل يحيي ابن رضوي ، ليكتشف في المستشفي مفاجأة لم يكن يتوقعها .

ويترقب الجمهور الحلقة 33 القادمة من المسلسل بفارغ الصبر لمعرفة مجريات الأحداث ولمشاهدة المزيد من المفاجأت الجريئة .

مواعيد عرض حلقات مسلسل نقطة سودة

كما تعرض حلقات مسلسل نقطة سودة يومياً من الأحد إلى الخميس، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات كما يعاد عرضه على قناة MBC مصر 2 في تمام الثانية صباحاً بعد منتصف الليل، وتكون جميع الحلقات متاحة للمشاهدة على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء .

أبطال مسلسل نقطة سودة

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث مسلسل نقطة سودة حول صراعات عائلية معقدة تأخذ المشاهد في رحلة مليئة بالتشويق والتوتر، حيث تتشابك مشاعر الحب المفاجئ مع رغبة الانتقام. تتمحور القصة حول رضوى، التي تقدم شخصيتها الفنانة مريم الخشت، وشقيقها صلاح، الذي يؤدي دوره الفنان نضال الشافعي. يجد الشقيقان نفسيهما في مواجهة محتدمة مع أبناء عمومتهما، عمر وعلي السيوفي، حيث يخططان لانتقام دقيق مليء بالمفاجآت.

في خضم هذه الأجواء المليئة بالتوتر والصراع، تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين رضوى وعمر السيوفي، مما يضفي على القصة بعدًا عاطفيًا جديدًا. تتطور الأحداث في إطار درامي مشوق، حيث تمتزج مشاعر الحب بالانتقام، وتتداخل المصائر في قالب يحبس الأنفاس.

أبطال مسلسل نقطة سودة

والجدير بالذكر انه يشارك في العمل النجم القدير أحمد بدير، إلى جانب الفنانة الشابة سارة سلامة، التي أضفت روحاً من الحيوية والطاقة، والنجمة الكبيرة وفاء عامر ، والفنانة ناهد السباعي ، وهدي الإتربي ، وأحمد مجدي ، ونضال الشافعي والعديد من الأبطال المميزين والوجوه الواعدة .

شهد المسلسل أيضاً ظهوراً استثنائياً للراحل أشرف عبد الغفور كضيف شرف، حيث أضاف بأدائه البارع بُعداً جديداً إلى الأحداث.

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