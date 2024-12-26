تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يترقب الجمهور عرض أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث بعد طول انتظار، وذلك بعد نجاح المواسم السابقة، حيث يدور العمل في إطار كوميدي بطولة الفنان ماجد الكدواني ونخبة من النجوم.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز أبرز أحداث الحلقة الأولى في السطور التالية.

مسلسل موضوع عائلي

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي، بظهور الشيف إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد الكدواني أثناء تصويره حلقة من برنامج الطبخ ويذاع على الهواء مباشرة، حيث يتحدث مع جمهوره بخفة دم ونصح السيدات بالتركيز على طريقة نفسها في طبخ الطعام ثم قامت شقيقته "زينة" سما إبراهيم بمداخلة هاتفية بشكل كوميدي ثم ظهر "حسن" الذي يجسده طه دسوقي ابن شقيقته وزوج ابنته "سارة" رنا رئيس وهو يجسد مشهد سينمائي، حيث عبرت شقيقة ماجد الكدواني عن فخرها وسعادتها بابنها.

في مشهد آخر، ظهر التفاف المعجبين حول "حسن" طه دسوقي ورحبت به شركة الإنتاج وطلبت منه تكرار الشخصية الذي اشتهر بها لكنه رفض مما وبخه المخرج معتز التوني وقام بطرده.

مسلسل موضوع عائلي

وذهب ماجد الكدواني لزوجته “مريم” نور اللبنانية إلى عيادتها وطلبت منه فحوصات طبية للاطمئنان على صحته خوفا عليه من الجلطات.

مسلسل موضوع عائلي

وجاءت مكالمة للفنان ماجد الكدواني من الإنتاج بإيقاف برنامجه بسبب خسارة المعلنين ولكن عندما ذهب لمنزل شقيقته أبلغه “رمضان” زوج شقيقته حسن رضوان بأنه أصبح تريند بسبب ما حدث في حلقة البرنامج التليفزيوني من مفرقعات بسبب انفجار "مايكرووف "وبكلمة عفوية علق عليها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا :" فرقع برنامجه عشان عيد ميلاده"، من هذه الكلمات اكتشفت عائلة ماجد الكدواني بأن عيد ميلاد إبراهيم حقيقي وقرروا الاحتفال به ولكنه قرر زيارة قبر أمه "لبنى محمود" واسترجع ذكرياته معاها هو والعائلة.

خلال زيارة إبراهيم وعائلته لقبر أمه، تلقوا بلاغ ببيع مقابرهم ل "عبلة" ابنة خالهم الدور الذي جسدته رانيا يوسف، كما قاضتهم في المحاكم لطردهم من الشقة.

مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي

وانتهت الحلقة بظهور قوة تنفيذ أحكام بطرد ماجد الكدواني وشقيقته زينة من منزلهم.

وتعتبر الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلى، اهداء للفنانة للراحلة لبنى محمود.

صناع مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يضم مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، نخبة من النجوم، أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وظهور رانيا يوسف في الجزء الثالث، تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

اقرأ أيضًا:

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3.. وأبرز الملاحظات على البرومو الرسميموعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل موضوع عائلي