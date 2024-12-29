اعرف موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 3 و 4.. تفاصيل

حقق مسلسل موضوع عائلي 3، نجاحاً كبيراً منذ عرض أول حلقتين منه، وذلك بفضل مزيجه الفريد من الكوميديا والدراما الاجتماعية، وينتظر الجمهور حالياً عرض الحلقات الجديدة من العمل.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 3 و 4

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 3 و 4، من المقرر عرضهما يوم الأربعاء المقبل على منصة "شاهد" الإلكترونية، وخلال الموسم الحالي يركز العمل على قرار إزالة العمارة التي يقيم فيها "إبراهيم" الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد الكدواني وعائلته، نتيجة تدهور حالته الصحية، يضطر أفراد العائلة للانتقال منها، ليجدوا أنفسهم في فرصة للإقامة مؤقتًا في المستشفى التي تعمل فيها نور اللبنانية، كما يتناول الموسم الثالث من العمل التحديات التي يواجهها أفراد الأسرة مع إضافة مواقف كوميدية ودرامية وعاطفية للأحداث.

مسلسل موضوع عائلي 3

أبطال مسلسل موضوع عائلي3

مسلسل موضوع عائلي3 بطولة كوكبة من النجوم وهم ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه دسوقي، ياسمينا العبد، نور اللبنانية، محمد رضوان، رنا رئيس، محمد القس، سما إبراهيم، محمد شاهين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

تفاصيل الحلقة الأولى والثانية من مسلسل موضوع عائلي 3

افتتحت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3 بظهور ماجد الكدواني وهو يذيع برنامج طبخ مباشر على الهواء، حيث وقع انفجار في الميكروويف أثناء البث المباشر، وهذا أسفر عن سحب المعلنين إعلاناتهم من البرنامج وإيقافه بناءً على قرار الشركة المنتجة.

مسلسل موضوع عائلي 3

ثم قررت عائلة "إبراهيم" التي يلعب دورها ماجد الكدواني الاحتفال بعيد ميلاده بعدما تذكروا بالصدفة موعده، إلا أنه اقترح بدلاً من ذلك زيارة قبر والدته الفنانة الراحلة لبنى محمود، وفي المقابر تلقوا محضر من المحكمة يعلن عن سحب منزلهم والمقابر بعد استيلاء "عبلة" التي تجسد دورها رانيا يوسف على هذه الممتلكات.

في الحلقة الثانية، زار ماجد الكدواني "عبلة" ابنة خالته في المصنع مع شقيقته سما إبراهيم، كان رد فعل "عبلة" عنيفًا، لكنها عادت لتنتقم من ماجد الكدواني بسبب رفضه الزواج منها في الماضي، بعد اكتشافها كذبته عن عدم إعجابه بها، علمت بعد سنوات أنه أصبح أبًا وجديًا.

وفي محاولات لحل الأزمة، تدخل المحامي علاء مرسي لاقتراح حل للخروج من المأزق، حيث اقترح على العائلة التزام المنزل لحين وصول المحضر لطردهم، ولكن هذه الحيلة فشلت، مما أدى إلى انتقالهم للإقامة في فندق.

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