فريدة سيف النصر: بنتي غدرت بيا وأبوها طلع مش كويس

تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي اشتكت خلالها من استبعادها عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، موضحة أنها شعرت بالحزن الشديد بعدما سمعت المؤلف يقول إن شخصيتها وصلت إلى ذروتها في الأداء ولا يوجد مجال لإضافة جديد لها، وهذا أدى إلى استبعادها من العمل.

استبعاد فريدة سيف النصر من مسلسل العتاولة

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، وعبّرت فريدة سيف النصر عن استيائها الشديد مما سمعته لتعلقها الشديد بشخصية سترة العترة التي قدمتها في الموسم الأول من العمل، حيث قالت في لايف نشرته على حسابها الشخصي على موقع "تيك توك":"المؤلف قال في ندوة انها جابت سقف الدور فقولت طيب، وأنا زعلانة منهم الحقيقة لإني حبيت الشخصية جداً واتعلقت بيها، الشخصية دي أنا اللي خلقتها وخلتها لحم ودم وبقت زي بنتي وبنتي غدرت بيا وأبوها طلع مش كويس فخلاص يبقى مش مهم الاتنين".

فريدة سيف النصر

وكانت فريدة سيف النصر، قد علقت على تصريحات مخرج العمل، خلال لقاء مع et بالعربي، مؤكدة أنها تعتبره مثل ابنها، وأن ما قاله يعبر عن وجهة نظر شخصية له، معلقة: "دي وجهة نظر المخرج وهو قال في لقاء أن هي مكلمتنيش، أكلمه أقوله إيه أنا بحبه جداً هو ابني وحبيبي، وقال إن هو شاف أن خلاص جبت سقف الدور يعني ما فيش حاجة بعد كده، لأ هو ميعرفش سقفي معلش".

كما تعرضت فريدة سيف النصر لشائعة مؤخراً تزعم عدم التزامها بمواعيد التصوير، ومحاربتها الفنانين الشباب في العمل، مما دفعها للرد على تلك الشائعات في تصريحات تلفزيونية لها، نافية كل ما تردد من تلك التصريحات، حيث قالت:"دي أخبار غير صحيحة، إحنا كلنا كنا مقيمين في الفندق في لبنان، ولا يوجد سبب لإني أتأخر عن التصوير".

معلومات عن فريدة سيف النصر



وُلدت فريدة سيف النصر يوم 10 سبتمبر عام 1959 في حي العجوزة بالقاهرة، اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى في سن مبكرة، وبدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسابقة أجمل وجه سينمائي، وحصلت على المركز الأول، وكانت لجنة التحكيم تضم الفنان الراحل فريد شوقي والفنان حسين فهمي.

فريدة سيف النصر

أفلام فريدة سيف النصر

شاركت فريدة سيف النصر في العديد من الأفلام السينمائية من أشهرها "أبناء الصمت"، "بديعة مصابني"، "سيقان في الوحل"، و"الأيدى القذرة"، بجانب العديد من الأعمال الأخرى التي تمكنت خلالها من ترك بصمتها الخاصة.

أما في الدراما التليفزيونية، فقدمت عدة أعمال مميزة منها "حواديت الشانزليزيه"، "الأب الروحي"، "بدون ذكر أسماء"، "شيخ العرب همام" "وادي الملوك"، وغيرها من الأعمال.

في الآونة الأخيرة، تعرضت فريدة لوعكة صحية، مما جعلها تطلب الدعاء من جمهورها عبر حسابها على فيسبوك، حيث ظهرت صورة لوجهها متورم بسبب وجود أربعة خراجات تحت أسنانها، مما تسبب في التهاب شديد.

فريدة سيف النصر

فيما يتعلق بتغييرات حياتها وقراراتها، قامت فريدة بزيادة وزنها من أجل تجسيد دورها في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، كما اعتذرت عن المشاركة في مجموعة أعمال بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير، كما تحدثت أيضًا عن ارتدائها الحجاب، وقالت إنها قررت ذلك بعد وفاة شقيقها الذي كان في الـ21 من عمره، ثم وفاة والدها، ما جعلها تمر بحالة نفسية صعبة، كما أشارت إلى الهجوم الذي تعرضت له من بعض زميلاتها بعد خلعها الحجاب، وأكدت أنها كانت مهددة من قبل بعض الجماعات الإرهابية.

تحديات فريدة سيف النصر

فيما يخص حياتها الشخصية، كشفت فريدة عن العديد من التحديات التي واجهتها، بما في ذلك زواجها من رجل متزوج، وهو الأمر الذي نصحت النساء بعدم تكراره، كما عبّرت عن احترامها الكبير للفنانة ليلى علوي، معتبرة إياها ممثلة نقية، وتحدثت أيضًا عن تجاربها مع فنانات مثل سهير رمزي وعفاف شعيب، وأعربت عن خوفها من الموت، قائلة إنها تخشى ألا تتمكن من رؤية أولادها مرة أخرى، وأكدت أنها تأمل في العودة للحجاب، كما تحدثت عن محاولة أحد الأشخاص اغتيالها، لكنّها تمسكت بحقها ولم تتنازل.

وذكرت فريدة أيضًا تفاصيل عن أول زواج لها الذي تم بسبب ارتدائها بدلة رقص في فيلمها الأول وهي قاصر، مما دفع والدها لإجبارها على الزواج لتجنب الفضيحة.

آخر أعمال فريدة سيف النصر

أما عن آخر أعمالها الفنية، فقد كان مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في رمضان 2024، وشارك فيه عدد من نجوم الدراما مثل أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، محمد التاجي، وآخرون من النجوم.

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