آية قرآنية قلبت كيانها.. فريدة سيف النصر تكشف أسوأ لحظات حياتها

تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر قائمة الترند على جوجل بعدما كشفت عن مخاوفها من الملابس التي كانت ترتديها في صغرها، وذلك عبر منشور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فريدة سيف النصر

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، في منشورها، كتبت فريدة سيف النصر: "لازم أقول مقدرش أقرأ حاجة بشرحها وتفسيرها تنفعكم يوم الحقيقة الوحيد ومقولهاش"، مشيرة إلى آية قرآنية وهي: "إِن لَك أَلا تجوعَ فيها وَلاَ تعرى"، حيث ربطت المعنى بأن الجنة لا يُعَرَى فيها، مما يجعل من الضروري التستر في الدنيا.



و أضافت فريدة سيف النصر أنها تشعر بالخوف من ملابس شبابها، لكنها وجدت الطمأنينة في آية:"هل يستوي اللذين يعلمون واللذين لا يعلمون".

وأعربت عن أملها في الذهاب إلى الجنة، ووجهت نصيحة للفتيات قائلة: "لحمكم ده لحمنا وغالي علينا والجميل مش محتاج يعمل كده ،أنتم حلوين حتى لو بورتريه فقط، بحبكم ويعلم الله يا ريت متزعلوش بس هيئة أهل الجنة أحلى".

فريدة سيف النصر

حياتها ومسيرتها الفنية

وُلِدت فريدة سيف النصر في 10 سبتمبر 1959 بحي العجوزة في القاهرة، تُعتبر من أبرز النجمات في السينما المصرية خلال فترة السبعينات والثمانينات، حيث اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى في سن مبكرة، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال مسابقة أجمل وجه سينمائي، والتي تأهلت فيها لتكون الأولى، مع لجنة تحكيم تضم الفنان الراحل فريد شوقي وحسين فهمي.

قدمت فريدة العديد من الأعمال السينمائية مثل "أبناء الصمت"، "بديعة مصابني"، "سيقان في الوحل"، و"الأيدى القذرة"، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الأخرى.

في الدراما التليفزيونية، كان لها ظهور بارز في عدد من الأعمال الحديثة مثل "حواديت الشانزليزيه"، و"الأب الروحي"، و"بدون ذكر أسماء"، الذي يُعتبر من أبرز أدوارها، وأيضًا "شيخ العرب همام" و"وادى الملوك".

وعكات صحية

تعرضت فريدة سيف النصر مؤخرًا لوعكة صحية، مما دفعها لطلب الدعاء من جمهورها عبر حسابها على فيسبوك، حيث ظهرت صورة لجزء من وجهها متورمًا بسبب ظهور 4 خراج تحت أسنانها، الذي تسبب في التهاب شديد لها.

تغييرات حياتها وقراراتها

قامت فريدة سيف النصر بزيادة وزنها من أجل دورها في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، واعتذرت عن المشاركة في أعمال عدة بسبب الأحداث السياسية المؤسفة التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير.

فيما يتعلق بالحجاب، قالت فريدة: "ارتديت الحجاب بسبب ظروف خاصة، فعندما توفى شقيقي وكان في عمر الـ21 عامًا، ثم توفى والدي، اهتزيت ودخلت في حالة نفسية سيئة"، وأوضحت أنها تعرضت لهجوم من بعض زميلاتها بعد خلع الحجاب، مُشيرة إلى أنها كانت مهددة أيضًا من بعض الجماعات الإرهابية.

علاقاتها الشخصية وتجاربها

أفصحت فريدة سيف النصر عن العديد من التحديات في حياتها الشخصية، بما في ذلك زواجها من رجل متزوج، وهو ما نصحت النساء بعدم تكراره، كما أعربت عن احترامها للفنانة ليلى علوي، واعتبرت أنها ممثلة نقية، بينما تحدثت عن تجاربها مع فنانات أخريات مثل سهير رمزي وعفاف شعيب.

كشفت أيضًا عن خوفها من الموت وعدم رؤية أولادها مرة أخرى، معبرة عن أملها في العودة للحجاب، وأضافت أن أحد الأشخاص حاول اغتيالها، ولكنها تمسكت بحقها ولم تتنازل.

و سردت تفاصيل أول زواج لها الذي تم بسبب ارتدائها بدلة رقص في فيلمها الأول وهي قاصر، مما جعل والدها يُجبرها على الزواج لتجنب الفضيحة.

نبذة عن آخر أعمالها الفنية

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر كان مسلسل "العتاولة"، الذي عُرض ضمن سباق رمضان 2024، وشارك فيه عدد من نجوم الدراما مثل أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، وزينة.

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