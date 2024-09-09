فريدة سيف النصر تتعاقد على فيلم حمام العريس وتوعد الجمهور بدور جديد

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن انضمامها إلى فريق عمل فيلم "حمام العريس"، حيث تم التعاقد معها لتقديم دور مميز يشاركها فيه كل من الفنانين رانيا يوسف، حسين فهمي، وعمرو عبدالجليل.

وأعربت فريدة عن حماسها لتقديم شخصية مختلفة لم يسبق لها أن قدمتها في مسيرتها الفنية، وأكدت أنها تتمنى أن تنال هذه الشخصية إعجاب الجمهور وتحقق النجاح المطلوب، يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول العمل .

فريدة سيف النصر

يحمل الفيلم توقيع الكاتبة هبة الحسيني والمخرج حسن صالح، ومن المتوقع أن تبدأ التحضيرات الفعلية للتصوير في الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع بقية أبطال العمل.

تفاصيل جديدة حول الفيلم

فيلم "حمام العريس" يتناول قصة اجتماعية تتخللها مواقف كوميدية وإنسانية، حيث يجمع العمل بين مجموعة من النجوم البارزين الذين يجسدون شخصيات مفعمة بالتحديات والمتغيرات.

يُعد الفيلم فرصة لفريدة لتقديم رؤية جديدة في تمثيلها، خصوصاً أنها تحاول دومًا الابتعاد عن الأدوار التقليدية.

ويُذكر أن الفيلم يُنتظر أن يكون له حضور قوي في دور العرض السينمائية خلال الفترة القادمة.

انتظار عرض فرقة الموت

إلى جانب استعداداتها لفيلم "حمام العريس"، تنتظر فريدة سيف النصر بفارغ الصبر عرض فيلمها الآخر "فرقة الموت"، الذي يُعد واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام، ويضم باقة مميزة من النجوم.

تقدم فريدة في هذا الفيلم شخصية "المعلمة قشطة"، وهي امرأة قوية وذات نفوذ في إطار أحداث تدور حول الإثارة والتشويق.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، بينما يتولى إنتاجه شركة Sea-Cinema التي تضم الثنائي أحمد فهمي وهاني نجيب.

فريدة سيف النصر

أدوار متميزة في رمضان 2024

أما في رمضان الماضي، فقد لفتت فريدة سيف النصر الأنظار بدورها في مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أدت فريدة في هذا العمل دور والدة أحمد السقا وطارق لطفي، حيث ظهرت بشخصية "المعلمة الكبيرة" التي تمتلك سلطة ونفوذ في أحد الأحياء الشعبية بالإسكندرية.

لكن مع تطور الأحداث، يتم الكشف عن سر مفاجئ، وهو أن فريدة ليست والدة السقا الحقيقية.

يُذكر أن هذا المسلسل ضم نخبة من النجوم، من بينهم زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، وميمي جمال، وتميز بتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

أحدث أعمال رانيا يوسف السينمائية

على الجانب الآخر، تعد الفنانة رانيا يوسف إحدى أبرز نجمات فيلم "حمام العريس"، وهي لا تزال تتألق في الساحة السينمائية بعد فيلمها الأخير "الملكة".

هذا الفيلم الذي صدر في يناير الماضي حقق إيرادات أقل من نصف مليون جنيه في أسبوعين، لكنه تميز بطابعه الاجتماعي الكوميدي وشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل هالة صدقي، باسم سمرة، دينا، وبدرية طلبة.

الفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز، وهو واحد من الأعمال التي حظيت بتفاعل كبير رغم إيراداته المحدودة.

اقرأ أيضا

بعد استبعادها واختيار فيفي عبده.. فريدة سيف النصر تهاجم مخرج العتاولة



فريدة سيف النصر تكشف عن أعراض غريبة قبل ساعات من تسلم جائزة "دير جيست" وسط حالة من القلق

