الحريفة 2 يكتسح الساحة ويحقق 2 مليون جنيه ايرادات خلال 24 ساعة

ما زال فيلم الحريفة 2 يتصدر شباك التذاكر بالسينما المصرية ، وهو الفيلم الذي يشارك به عددا من النجوم الشباب أبرزهم الفنان الشاب نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي، وشارك في نجاح هذا العمل المخرج كريم سعد.

إيرادات فيلم الحريفة 2

ويكشف موقع الموجز ايرادات فيلم الحريفة 2، الذي نجح في أن يحصل على إيرادات ضخمه لم تحدث من قبل في أي عمل سينمائي خلال 24 ساعه تبلغ قيمتها 2 مليون جنيها مصريا ، ليكون إجمالي الإيرادات للفيلم 68 مليونا و 920 الف جنيه، كل هذا في 13 ليلة عرض بالسينما.

الحريفة 2

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في الفيلم عددا كبيرا من نجوم الفن الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك، وإخراج كريم سعد، وتأليف إياد صالح، وشارك في الفيلم كضيوف شرف الفنان أسر ياسين، اسماء جلال ، أحمد فهمي، وظهور لاعب الكرة المعتزل مايكل أوين.

الحريفة 2

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، مما جعله يحظى بإشادة النقاد والجمهور.

يعتبر فيلم الحريفة 2 هو الجزء الثاني من فيلم الحريفة 1 الذي نجح في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ75 مليون جنيه في دور العرض المصرية.

فيلم الهوي سلطان

ويأتي في المرتبه الثانية من تحقيق إيرادات عاليه فيلم "الهوي سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، تأليف وإخراج هبة يسري.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

خلال 6 أسابيع حقق فيلم الهوية سلطان إيرادات بقيمة 76,838,599 مليونا جنيها.

فيلم مين يصدق

على الرغم من أن فيلم "مين يصدق" هو أول تجارب الإخراج لـ زينة أشرف عبدالباقي، إلا أنه استطاع أن يحقق إيرادات عالية ويحصل على المرتبة الثالثة منذ عرضه في دور السينما المصرية بلغت قيمتها 2,374,622 جنيها.

مين يصدق

يشارك في فيلم مين يصدق الفنان شريف منير، يوسف عمر، أشرف عبد الباقي ، جايدا منصور، إخراج وحوار زينة أشرف عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت.

فيلم اللعب مع العيال

جاء فيلم اللعب مع الكبار في المرتبة الرابعة من تحقيق إيرادات ضخمه حيث بلغت إيراداته في الاسبوع الـ 27 من عرضه بلغت قيمتها 58,434,726 جنيها.

اللعب مع العيال

والفيلم بطولة الفنان محمد إمام، باسم سمرة، مصطفي غريب، ويزو، حجاج عبدالعظيم، وإخراج وتأليف شريف عرفة.

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