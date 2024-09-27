أحمد فهمي بوجه جديد مع نور النبوي في "الحريفة 2"





يواصل النجم أحمد فهمي حضوره القوي على الساحة الفنية، من خلال أعمال سينمائية متعددة ومتنوعة.

وعلم " الموجز" بظهور الفنان أحمد فهمي ضيف شرف في فيلم "الحريفة 2" الذي يحمل عنوانًا فرعيًا "الريمونتادا"، يستعد فهمي للبدء في تصوير فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" الذي يجمعه بالنجم الكبير أحمد السقا، ليشكل هذا التعاون الجديد نقلة نوعية في مسيرته الفنية، نستعرض أبرز التفاصيل في السياق التالي

أحمد فهمي

أحمد فهمي يظهر كضيف شرف مع نور النبوي

من المفاجآت التي ينتظرها جمهور فيلم "الحريفة 2" هو ظهور أحمد فهمي كضيف شرف ضمن أحداث العمل، حيث يأتي ظهوره لتعزيز الأدوار الرئيسية ومفاجأة الجمهور بدور مميز يضيف للفيلم. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويضم نخبة من النجوم الشباب مثل نور النبوي، أحمد غزي، ونور إيهاب، مما يجعله من الأعمال المنتظرة لهذا العام.

كزبرة ينشر كواليس الخريفة 2

ونشر مطرب المهرجانات كزبرة صورة له رفقة أبطال مسلسل الحريفة 2 عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر بها كلا من النجوم أحمد غزي ونور النبوي وعبد الرحمن محمد وسليم هاني، وعلق عليه:" راجعة فاجعة .. الحريفة2".

لقاء جديد بين السقا وفهمي

بعد نجاح العديد من الأعمال السينمائية التي شارك فيها، يستعد أحمد فهمي لتصوير فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمعه لأول مرة في بطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا.

الفيلم من تأليف أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال، ويُعد هذا العمل من أكثر المشاريع التي تثير حماس الجمهور، خاصة أن السقا وفهمي قد تعاونا سابقًا كضيوف شرف في أكثر من عمل، ولكن هذه المرة يجمعهما دور البطولة بشكل مشترك.

أحمد فهمي

أخر أعمال أحمد فهمي

إلى جانب استعداده للمشاريع الجديدة، يعرض حاليًا لـ أحمد فهمي فيلم “عصابة الماكس” في دور السينما، الذي نافس به في موسم عيد الأضحى الماضي. الفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل روبي، لبلبة، أوس أوس، وأحمد فهيم.

العمل من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، وقد حقق ردود أفعال إيجابية من الجمهور، حيث يجمع بين الأكشن والكوميديا بأسلوب مميز.



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