ذكريات طالب مشاغب.. أحمد فهمي يكشف أسرار من أيام الثانوية

تحدث الفنان أحمد فهمي عن تجربته كطالب مشاغب في مرحلة الثانوية، كاشفًا عن مواقف طريفة وأحداث مثيرة تعرض لها في تلك الفترة، مما يعكس شخصيته المرحة وحبه لكرة القدم.

يرصد موقع الموجز أبرز تصريحات أحمد فهمي خلال لقاءه الأخير مع الإعلامي إبراهيم فايق، في التقرير التالي.

أحمد فهمي

عشق كرة القدم واستغلال العلم المدرسي

في بداية حديثه، أوضح أحمد فهمي شغفه الكبير بكرة القدم، حيث كان يحرص على حضور جميع مباريات النادي الأهلي ومنتخب مصر، وقال: "كنت بحب الكورة قوي، وكان عاجبني علم المدرسة اللي كان مختوم وجاي من الوزارة وكنت هموت وأسرقه!".

إذ كان يتجه إلى الاستاد دون أن يحمل معه أية نقود، مما دفعه إلى التفكير في كيفية الحصول على علم المدرسة بشكل غير مشروع، كونه كان يبدو جذابًا ومتميزًا.

حادثة سرقة العلم ونتائجها

تطرق فهمي إلى واقعة سرقة العلم خلال مباراة لمصر ضد المغرب في تصفيات كأس العالم، حيث انطلق في مغامرة لسرقة العلم المدرسي، ورغم أنه هرب لمدة أسبوعين، إلا أن الأمر انتهى بظهور محقق من وزارة التربية والتعليم ليتدخل في القضية.

وبالرغم من هذه الحادثة المثيرة، استطاع أحمد أن يحافظ على تفوقه الأكاديمي، حيث حصل على 97% في الثانوية العامة.

تأثير الصوابية السياسية على الكوميديا

انتقل أحمد فهمي للحديث عن حالة الكوميديا في الوقت الراهن، مشيرًا إلى تأثير الصوابية السياسية على هذا الفن، وقال: "في كلمة واحدة قضت على الكوميديا وهي التنمر، موضحًا أنه في السابق، كانت الأفلام تحتوي على العديد من مواقف التنمر، لكن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح المصطلح شائعًا، مما أثر سلبًا على حرية الكوميديين في التعبير عن أنفسهم.

أحمد فهمي

دعابة مع الأصدقاء وذكاء فكاهي

كما أشار فهمي إلى موقف طريف حدث بينه وبين صديقه خالد الغندور، حيث كان يتمنى أن يتمكن من مزاحته دون أن يأخذ الأمر على محمل الجد.

وأكد أن هدفه كان فقط إضفاء جو من المرح، حيث قال: "هو حقه يزعل بس أنا والله قصدي أهزر".

نرجسية الأسماء وموهبة الإعلام

تطرق أحمد فهمي لمزاحه مع الإعلامي إبراهيم فايق، حيث أطلق عليه لقب "نرجسي" بسبب اختيار أسماء برامجه المرتبطة باسمه.

وكان رد فايق مضحكًا، حيث أوضح أن اسم البودكاست "فايق ورايق" هو من اختيار أستاذة منى الشاذلي.

أحدث أعمال أحمد فهمي

يُذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان فيلم "عصابة المكس" الذي يضم نخبة من النجوم مثل لبلبة وروبي وأوس أوس، وهو من إخراج حسام سليمان.

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