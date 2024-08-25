أحمد الفيشاوي يرد على مزاح أحمد فهمي وأحمد سعد عن سر اختفاءه

في رد غير متوقع من النجم أحمد الفيشاوي ، أثار اهتمام الجمهور بعدما تفاعل مع المزاح الذي تم بين النجمين أحمد فهمي وأحمد سعد حول غيابه عن الساحة الفنية، ويستعرض الموجز رد الفيشاوي.

حيث قام أحمد الفيشاوي بإعادة نشر مقطع من برنامج "بيت السعد"، الذي ظهر فيه أحمد فهمي وأحمد سعد، وهما يتحدثان عن تأثير غيابهما المحتمل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

في المقطع الذي أثار هذا التفاعل، أشار أحمد فهمي ضاحكًا إلى أن غياب الفيشاوي عن الساحة يلفت الأنظار، قائلاً: "في ظل غياب أحمد الفيشاوي". هذا التعليق دفع أحمد سعد للسؤال: "هو راح فين صحيح؟"، ليضيف عمرو سعد ممازحًا: "ربنا هداه". ولم يتردد الفيشاوي في الرد، حيث علق عبر حسابه على Instagram قائلاً: "تصدقوا أنا كمان مش عارف حصلي إيه"، مما أثار ردود فعل واسعة بين معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي

نجاحات سينمائية تلاحق الفيشاوي

بعيدًا عن السخرية والمزاح، فإن أحمد الفيشاوي يعيش فترة من النشاط الفني الملحوظ. فقد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "ورد ريحان"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجمة رانيا يوسف. الفيلم الذي كتبه محمد نبيل ونور أحمد، وسيناريو وحوار محمد أشرف، يعتبر أول تجربة إخراجية لمحمد نبيل صابر، ويعد من الأفلام المنتظرة في دور العرض المصرية.

الفيشاوي

نجاحات شباك التذاكر تزيد من شعبيته

لم يتوقف نجاح الفيشاوي عند حدود الأعمال الجديدة، فقد حقق مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر من خلال فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي شارك في بطولته مع عدد من النجوم مثل مي سليم، نسرين طافش، يوسف الأسدي، ومحمد محمود، ومن إخراج أيمن مكرم. الفيلم حقق إيرادات مرتفعة وجذب جمهورًا كبيرًا، مما يعزز مكانة الفيشاوي كأحد أبرز نجوم السينما المصرية.

"عادل مش عادل" ينافس في موسم إجازة منتصف العام

أحمد الفيشاوي

بالإضافة إلى ذلك، عرض لاحمد الفيشاوى مؤخرًا فيلمه "عادل مش عادل" في دور العرض خلال شهر يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، الفيلم الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين المعروفين مثل شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، وأوتاكا، جذب جمهور كبير خلال هذا الموسم الهام.

الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، ومن إخراج أحمد يسري. ولأول مرة، تشارك في الفيلم المطربة نوال، المعروفة بأغنيتها الشهيرة "مخاصماك"، مما يضفي لمسة موسيقية جديدة على العمل.

الفيشاوي

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