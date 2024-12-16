كزبرة يكشف عن فيلمه الجديد أوفر سايز مع المنتج طارق الجنايني

كشف الفنان كزبرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" عن استعداده لبطولة فيلم جديد يحمل اسم "أوفر سايز"، في تعاون جديد يجمعه مع المنتج طارق الجنايني، بعد نجاحهما في فيلمي "الحريفة" بجزئيه الأول والثاني "الريمونتادا".

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

كزبرة يعلن عن فيلم جديد بعنوان "أوفر سايز"

كتب كزبرة: "توكلنا على الله، استنونا في الصيف الجاي فيلم أوڤر سايز ، شخصية عماد البطيء"كما أعرب عن امتنانه لدعم جمهوره وأصدقائه، قائلاً: "خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر أخدها من غير دعم أخواتي وإيمانكم بيا ويارب يعجبكم".

الفيلم من إنتاج طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، ومن المقرر عرضه في صيف 2024.

إيرادات ضخمة لـ "الحريفة 2" خلال 11 يوماً

حقق فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" إيرادات مبهرة، حيث أضاف إلى رصيده يوم السبت مبلغ 3 ملايين و774 ألفاًو868 جنيهاً، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية عرضه إلى 63 مليوناً و410 آلاف و265 جنيهاً في غضون 11 يوماً فقط.

طاقم العمل وأحداث اجتماعية كوميدية

تدور أحداث "الحريفة 2" في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويروي قصة مجموعة من الشباب في الجامعة وتطور حياتهم الشخصية والرياضية الفيلم يضم نخبة من النجوم الشباب مثل نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، وسليم الترك، بالإضافة إلى ظهور مميز لآسر ياسين، أحمد فهمي، ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق أيمن الكاشف كضيوف شرف العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

نجاح الجزء الأول يمهد الطريق للثاني

جاء قرار إنتاج الجزء الثاني من الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي عرض في يناير الماضي وبلغت إيراداته 76 مليون جنيه بينما يركز الجزء الثاني على حياة الأبطال بعد دخولهم الجامعة، واستكشافهم للعالم الجديد المحيط بهم، مع عودتهم للعب كرة القدم وسط فريق جديد يضم مواهب واعدة.

قصة الجزء الأول - البداية من ملاعب الساحات

الحريفة 1 قدم للجمهور قصة ماجد، الشاب الذي أجبرته الظروف على الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، حيث التقى بزملاء جدد وشكل معهم فريق كرة قدم عانى الأبطال من تحديات كبيرة وهم يحلمون بالمشاركة في بطولة رياضية محلية بجائزة قدرها مليون جنيه.

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