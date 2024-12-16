نجوى كرم تتألق في دبي بحفل غنائي جديد.. إليكم الموعد

تستعد شمس الأغنية العربية، النجمة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 29 ديسمبر الجاري في مدينة دبي، لتختتم عام 2024 بأسلوبها المميز والمليء بالطاقة والحماس ينتظر أن يكون الحفل لقاءً فنياً لا ينسى، حيث ستقدم نجوى لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها التي تألقت بها على مدار مسيرتها الفنية.

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ومن المقرر أن يشمل الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة التي تحمل طابع الحنين والإحساس العالي، بالإضافة إلى أغانيها الحديثة التي تصدرت قوائم الاستماع وأصبحت من المفضلة لدى عشاقها وكعادتها، تعد نجوى جمهورها بتجربة فنية متكاملة مليئة بالفرح والإيقاع الذي يميز حفلاتها.

"يلعن البعد" أغنية جديدة بأداء مبهر

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها الجديدة "يلعن البعد"، إحدى أغنيات ألبومها المرتقب، عبر موقع "يوتيوب" الأغنية تحمل بصمة خاصة، حيث كتب كلماتها ولحنها إيفان نصوح، وتولى التوزيع الموسيقي هادي شرارة، بينما قام بميكس وماستر الأغنية إيلي بربر الأغنية صورت على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج كرم نقولا كرم، الذي أظهر نجوى بإطلالة جذابة تبرز إحساسها العالي وتُكمل جماليات العمل.

زواج مفاجئ يشعل الأجواء

في خطوة فاجأت جمهورها، أعلنت نجوى كرم زواجها من رجل أعمال خلال إحيائها حفلًا غنائياً في رومانيا النجمة ظهرت في الحفل مرتدية فستاناً أبيض، وأعلنت أن هذا الفستان يحمل قيمة خاصة لها، حيث ارتدته في حفل زفافها هذا الإعلان المفاجئ أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التهاني من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد.

"كاريزما" ألبوم جديد يبرز تألق نجوى كرم

أطلقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ألبومها الجديد "كاريزما"، الذي يضم 7 أغنيات مميزة تجمع بين التنوع الموسيقي والإبداع الفني افتتحت الألبوم بأغنية "شغل موسيقى"، التي صورت بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون الأغنية الثانية حملت عنوان الألبوم "كاريزما"، من كلمات أليكسي قسطنطين، ألحان الشاب سامر، وتوزيع فادي جيجي، بينما جاءت الأغنية الثالثة بعنوان "عشر دقايق"، من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

ويبرز الألبوم جانباً من مشاعر الحب والحنين من خلال أغنيات مثل "واني اشتقتلو"، التي كتبها عامر لاوند ولحنها ووزعها علي حسون، و"بحبك حب"، من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فادي جيجي كما تضمن الألبوم أغنية "زعلك صعب"، من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون، وتوزيع ستيف سلامة، واختتم الألبوم بأغنية "مغرومة بحالي"، من كلمات أمل فهد، ألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

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