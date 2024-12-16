فيلم "الحريفة 2" يحقق 63 مليون جنيه خلال 11 يوماً من عرضه

حقق فيلم "الحريفة 2" أمس السبت إيرادات ضخمة بلغت 3 ملايين و774 ألفاً و868 جنيهاً، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في 11 يوماً فقط إلى نحو 63 مليوناً و410 آلاف و265 جنيهاً في دور العرض السينمائية المتنوعة هذا النجاح الكبير يعكس الإقبال الجماهيري الواسع والحماس الكبير الذي شهده الفيلم منذ طرحه، ويؤكد مكانته البارزة في شباك التذاكر.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" يحقق نجاحاً كبيراً

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجمع بين الكوميديا والنكهة الاجتماعية بأسلوب مشوق الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من الفنانين، وعلى رأسهم نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة، ودونا إما.

العمل الجماهيري وتأليف متقن

فيلم "الحريفة 2" كتب نصه بحرفية الكاتب إياد صالح، الذي أبدع في خلق حكاية ممتعة تجمع بين الكوميديا والتفاصيل الاجتماعية، فيما تولى كريم سعد الإخراج بإتقان، ليقدم للمشاهد تجربة متكاملة تجمع بين الإضحاك والدراما.

نجوم وضيوف شرف مميزين

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين وأحمد فهمي، الذين أضافوا لمسة خاصة للعمل إضافة إلى ذلك، ظهر نجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي المعروف أيمن الكاشف، مما منح الفيلم بعداً فنياً ورياضياً مميزاً.

إقبال جماهيري واسع

فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 63 مليوناً و410 آلاف و265 جنيهاً في 11 يوماً فقط، ويعتبر أحد أبرز الأعمال الكوميدية التي نالت استحسان الجمهور هذا النجاح يعكس تفاعلًا كبيراً من المشاهدين الذين استمتعوا بأجواء الفيلم الكوميدية المميزة.

فيلم "الحريفة 2" يعود بنجاح كبير بعد عام من نجاح الجزء الأول

تم طرح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعد أقل من عام من النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في يناير الماضي، حيث حصد الجزء الأول إيرادات استثنائية وصلت إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر يحكي الجزء الثاني من الفيلم عن الأبطال الشباب بعد دخولهم الجامعة للمرة الأولى، حيث يتعرفون على تحديات جديدة ويعودون للعب كرة القدم مع ظهور "حريفة جدد" في الفريق.

قصة الجزء الأول: رحلة ماجد وزملائه في الساحات الشعبية

أما الجزء الأول من فيلم "الحريفة" فقد دارت أحداثه حول ماجد، لاعب كرة القدم الذي يضطر إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية بسبب الظروف العائلية في المدرسة الجديدة، يتعرف ماجد إلى مجموعة من زملائه من خلفيات متنوعة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات على الساحات الشعبية ومراكز الشباب يحلم الفريق معاً بالمشاركة في بطولة كبيرة تحمل جائزة مليون جنيه، ليخوضوا رحلة ملحمية لتحقيق أحلامهم.

الجزء الثاني رحلة جديدة وأبطال جدد

الجزء الثاني يستكمل تلك القصة ولكن في أجواء مختلفة بعد دخول الأبطال إلى الجامعة، حيث يظهر جيل جديد من الشخصيات التي تضيف لمسة جديدة للمعاناة والأحلام الرياضية الأبطال يعودون للعب كرة القدم بعد سنوات من الابتعاد، ولكن هذه المرة يواجهون تحديات أكبر مع ظهور "حريفة جدد" يضفون مزيداً من الصراع والتنافس داخل الفريق.

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