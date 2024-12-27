فيلم "بضع ساعات في يوم ما" يحقق إيرادات كبيرة في ٲول عرض

شهدت دور العرض السينمائي انطلاقة قوية لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذي بدأ عرضه يوم الأربعاء بعد تأجيلات استمرت ثلاث سنوات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 870,919 جنيهاً في أول أيامه، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات اليومية.

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القائمة شملت خمسة أفلام بارزة هي: "الحريفة 2"، "الهنا اللي أنا فيه"، "بضع ساعات في يوم ما"، "الهوى سلطان"، و"مين يصدق" البداية القوية تعكس الحماس الجماهيري للفيلم الذي طال انتظاره، مع توقعات باستمرار نجاحه خلال الأيام المقبلة.

قصة الفيلم 8 ساعات مليئة بالتشويق والرومانسية

"بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي مشوق خلال فترة زمنية قصيرة تمتد لـ8 ساعات فقط، تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

يركز الفيلم على مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، حيث لكل قصة شخصياتها وتفاصيلها المختلفة، لكنها تتقاطع جميعاً في مشهد واحد محوري يجمع الشخصيات بشكل غير متوقع، مما يضيف طابعاً إنسانياً وعاطفياً مميزاً.

طاقم العمل وصناع الفيلم

يضم الفيلم نخبة من النجوم الشباب الذين يتمتعون بشعبية واسعة، أبرزهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، ومايان السيد، حيث ساهم هذا الفريق المتميز في تقديم عمل مليء بالطاقة الإبداعية والانسجام.

ويعد الفيلم ثمرة تعاون إبداعي بين الكاتب محمد صادق، صاحب الرواية الأصلية، والمخرج عثمان أبو لبن، الذي قدم رؤية سينمائية متقنة عززت من قوة القصة وتفاصيلها، ليخرج الفيلم بصورة مشرفة تعكس جهد فريق العمل.

التأجيلات تزيد من الحماس الجماهيري

واجه الفيلم سلسلة من التأجيلات التي استمرت ثلاث سنوات قبل أن يرى النور أخيراً ورغم ذلك، لم تؤثر هذه الفترة الطويلة على جودة العمل، بل زادت من حالة الترقب لدى الجمهور الذي أقبل على مشاهدته في يومه الأول بشكل كبير.

"بضع ساعات في يوم ما" بداية واعدة في شباك التذاكر

انطلاق الفيلم بهذه الإيرادات المرتفعة في يومه الأول يشير إلى نجاح منتظر في الأسابيع المقبلة مع قصته المؤثرة وأداء أبطاله المميز، يتوقع أن يحافظ الفيلم على مكانته بين الأفلام الأعلى مشاهدة، ليصبح واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية لهذا العام.

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