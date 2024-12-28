"الحريفة 2" يخطف الأضواء.. أرقام إيرادات شباك التذاكر في دور العرض المصرية

إيرادات الحريفة 2.. يتسابق نجوم الفن والوجوه الصاعدة على إيرادات الأفلام وتصدرها في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، حيث انطلقت عدة أفلام تتنافس ضمن موسم الشتاء إضافة إلى أفلام رأس السنة، من بينها "الحريفة 2"، "الهنا اللي أنا فيه"، "الهوي سلطان"، "بضع ساعات يومًا ما"، و"مين يصدق؟".

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز إيرادات الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر وترتيبها في دور العرض السينمائي

"الحريفة 2" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات قوية

نجح فيلم "الحريفة 2" في تصدر شباك التذاكر بأعلى إيرادات بلغت 2,204,533 جنيه في أول أيام عرضه في دور السينما.

يواصل الجزء الثاني من فيلم الحريفة نجاح آخر بعد نجاح الجزء الأول في العام الماضي حيث يقدم العمل وجوه من الشباب الصاعدة بطولة كل مم؛ نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، ودونا إمام، كما يشارك في العمل مجموعة من ضيوف شرف، مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، إلى جانب الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين، تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مما ساهم العمل في جذب شريحة كبيرة مما حقق نجاح كبير في أول أيام عرضه.

فيلم الحريفة2

"بضع ساعات في يوم ما" في المركز الثاني

عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" منذ أيام في دور السينما بعد انتظاره سنوات بسبب تأجيله وهو مقتبس من رواية شهرية، لذلك كان ينتظره عدد كبير من الجمهور حيث جاءت إيراداته في المرتبة الثانية من حيث الإيرادات، محققًا 2,051,868 جنيه في اليوم الأول.

يشارك في الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم هشام ماجد، مي عمر، محمد سلام، وهنا الزاهد، أسماء جلال، أحمد السعدني ومحمد الشرنوبي، مايان السيد، وكريم فهمي.

الفيلم مأخوذ عن رواية شهيرة للكاتب محمد صادق، ويحمل توقيع المخرج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداث القصة حول علاقات إنسانية مختلفة تجمع بين الأبطال.



فيلم بضع ساعات في يوم ما

"الهنا اللي أنا فيه" ينافس بقوة في دور العرض

حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات بلغت 2,003,665 جنيه في أول أيام عرضه.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايتحول الحياة اليومية بطريقة طريفة ويجمع بين الكوميديا والدراما ويشارك في الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، والطفلة دالا حربي التي أبهرت الجمهور بأدائها، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

"الهوي سلطان" على عرش الإيرادات

حقق فيلم "الهوي سلطان" أعلى إيرادات منذ بداية عرضه، وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن مع ظهور عروض أفلام أخرى تراجعت إيراداته حيت بلغت 250,531 جنيه في يومه الأول ورغم الإيرادات المتوسطة، فإن العمل أثار إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور بفضل قصته التي تسلط الضوء على العلاقات بين الأصدقاء وكيف يمكن أن تتحول إلى قصة حب وتكون نهاية الزواج.

الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، وأحمد خالد صالح، جانب سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، إخراج هبة يسري.

فيلم الهوى سلطان

إيرادات فيلم "مين يصدق؟"

في النهاية يأتي فيلم "مين يصدق؟" في المحطة الأخيرة حيث بلغت إيراداته 80,932 جنيه، وهو رقم متواضع مقارنة بباقي الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية نادين، التي تدخل في علاقة مع شاب محتال يُدعى باسم، مما يضع حياتها على المحك بعد تورطها في عمليات نصب مشتركة.

الفيلم من بطولة جايدا منصور ويوسف عمر، مع ظهور لعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف منير وأشرف عبد الباقي، إخراج زينة عبد الباقي.



فيلم مين يصدق



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