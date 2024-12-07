إيرادات أفلام السينما المصرية.. الحريفة 2 يتصدر وولاد رزق 3 في المؤخرة

شهدت شباك التذاكر في السينما المصرية يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 منافسة شرسة بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي طُرحت مؤخرًا، وكان فيلم الحريفة 2، هو الأكثر جذبًا للجمهور، حيث تصدر قائمة الإيرادات محققًا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بينما جاء فيلم "ولاد رزق 3" في المركز الأخير بإيرادات منخفضة.

هذه النتائج تكشف عن تفضيلات الجمهور المصرية ومدى تفاعلهم مع الأفلام التي يتم عرضها حاليًا في السينما، لذلك يرصد الموجز أبرز إيرادات الأفلام أمس الجمعة في السياق التالي.

الحريفة 2 يتصدر الإيرادات بنجاح كبير

حقق فيلم "الحريفة 2" إيرادات ضخمة بلغت 10 مليون جنيه في يوم واحد فقط، ليحجز مكانه في صدارة إيرادات شباك التذاكر.

الفيلم، الذي يحمل عنوان "الريمونتادا"، تدور أحداثه حول فريق "الحريفة" بعد فوزهم في البطولة.

وفي الجزء الثاني من الفيلم، يعزم الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات، حيث يدخل أفراده الجامعة لأول مرة في حياتهم.

كما يظهر في الفيلم مجموعة من الوجوه الشابة التي أثبتت نجاحها في الأدوار التي قدمتها، مثل نور النبوي، نور إيهاب، وأحمد غزي.

حقق العمل إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، ما جعله يتصدر الإيرادات منذ عرضه، يشير ذلك إلى أن "الحريفة 2" استطاع جذب جمهور متنوع، سواء من الشباب أو من الأجيال الأكبر سناً، بفضل القصة المشوقة والشخصيات المؤثرة في العمل.

فيلم الحريفة 2

الهوى سلطان يحقق إيرادات قوية

على الرغم من التغيير المتكرر في اسم الفيلم، إلا أن "الهوى سلطان" استطاع أن يحقق إيرادات تصل إلى 1,243,468 جنيه في يوم الجمعة 6 ديسمبر.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي، ويستعرض علاقات الحب بين الأصدقاء بطريقة عاطفية خفيفة الظل.

شهد الفيلم تغييرات كبيرة في اسمه، حيث كان يُسمى في البداية "قاعة الأوركيد"، ثم تم تغييره إلى "سارة وعلى"، قبل أن يستقر في النهاية على الاسم الذي نعرفه الآن "الهوى سلطان".

الفيلم من بطولة النجمة منة شلبي، إلى جانب أحمد داود وأحمد خالد صالح، وقد لاقى استحسانًا واسعًا من قبل الجمهور، خاصة بسبب أداء النجوم الذين استطاعوا أن يجذبوا الأنظار بأدوارهم المميزة.

الهوى سلطان

مين يصدق واللعب مع العيال في ذيل القائمة

رغم النجاحات التي حققتها بعض الأفلام، إلا أن فيلم "مين يصدق" سجل إيرادات بلغت 101,379 جنيه فقط، ليحتل المرتبة الثالثة من حيث الإيرادات في يوم 6 ديسمبر.

لم يستطع الفيلم جذب الجمهور كما كان متوقعًا، وهو ما يتضح من الإيرادات المتواضعة التي حققها مقارنة ببقية الأفلام.

فيلم مين يصدق

أما فيلم "اللعب مع العيال" الذي تم طرحه مؤخرًا، فقد سجل إيرادات ضعيفة أيضًا بلغت 9,448 جنيه، ما يجعله في المركز الرابع من حيث الإيرادات.

لم يحقق الفيلم النجاح المنشود في دور العرض، بالرغم من موضوعه الذي كان من المفترض أن يجذب الجمهور، لكنه فشل في تقديم قصة مشوقة تجذب انتباه السينما المصرية.

فيلم اللعب مع العيال

"ولاد رزق 3" يواجه صعوبة في تحقيق الإيرادات

على الرغم من التوقعات الكبيرة حول فيلم "ولاد رزق 3"، إلا أن شباك التذاكر لم يرحب به كما كان متوقعًا وحقق الفيلم في يوم الجمعة 6 ديسمبر إيرادات ضعيفة جدًا، بلغت 3,371 جنيه فقط، ليحتل المركز الأخير في قائمة الإيرادات.

الفيلم، الذي يعد تكملة للأجزاء السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا، يشهد تحولًا في مسار القصة بعد سنوات من انفصال الأخوة الذين كان يجمعهم عمل الجريمة.

فيلم ولاد رزق

يعود الأخوة مجددًا إلى عالم الجريمة بعد ظهور شبح من الماضي يهددهم، مما يضطرهم للعودة إلى مسارهم السابق في عالم السرقة والجريمة ورغم مشاركة العديد من النجوم الكبار مثل أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين، إلا أن "ولاد رزق 3" فشل في جذب نفس الزخم الذي حققته الأجزاء السابقة.

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