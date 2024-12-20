الحريفة 2 يتجاوز 76 مليون جنيه إيرادات بعد 16 يوم فقط

حقق فيلم "الحريفة 2" أمس الخميس إيرادات بلغت 3 ملايين و665 ألفاً و371 جنيهاً، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد 16 يوماً من عرضه إلى 76 مليوناً و667 ألفاً و577 جنيهاً في دور العرض السينمائية المتنوعة.

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"الحريفة 2" يتخطى 76 مليون جنيه في 16 يوماً فقط

حقق فيلم "الحريفة 2" إنجازاً ملحوظاً بعدما تخطى حاجز 76 مليون جنيه خلال 16 يوماً فقط من عرضه، في تكرار لنجاح الجزء الأول الذي شهد إقبالاً واسعاً وتجاوز الإيرادات السابقة الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الخفيفة، استقطب اهتماماً كبيراً بفضل طاقم عمل متميز ومشاركة مجموعة من النجوم البارزين.

شخصيات جديدة وأحداث مشوقة

تدور أحداث الفيلم حول الأبطال الشباب بعد التحاقهم بالجامعة، حيث يجدون أنفسهم منجذبين لجو جديد من الانبهار بالحياة الجامعية ودخولهم في عالم كرة القدم بشكل أكثر تطوراً ويبرز في الجزء الثاني "الحريفة 2" العناصر الجديدة التي تدمج بين روح الشباب والطموح، مع دخول شخصيات جديدة تحمل لمسة من الكوميديا والدراما، وهو ما أضاف مزيداً من الجاذبية للعمل.

الجزء الثاني يثري عالم الحريفة بالكوميديا

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم البارزين مثل نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة، ودونا إما، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي الشهير أيمن الكاشف.

فيلم "الحريفة 2" يعد استكمالاً ناجحاً للجزء الأول الذي حقق نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه، مع تقديم قصة جديدة تعكس تطور شخصيات الأبطال وتجاربهم في مسيرة الحياة.

قصة الجزء الأول

في الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، تدور الأحداث حول ماجد، لاعب كرة القدم الذي يضطر للنقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية بسبب ظروف عائلية يتعرف ماجد على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات على الساحات الشعبية ومراكز الشباب الفريق يحلم معاً بالمشاركة في بطولة كبيرة تحمل جائزة قدرها مليون جنيه يخوض الأبطال رحلة ملحمية لتحقيق أحلامهم في مواجهة صعوبات الحياة.

الجزء الثاني

الجزء الثاني يكمل القصة لكن في أجواء مختلفة، حيث يدخل الأبطال إلى الجامعة، ليظهر جيل جديد من الشخصيات التي تضيف نكهة جديدة لمعاناة الأحلام الرياضية يعود الأبطال للعب كرة القدم بعد سنوات من الابتعاد، لكن هذه المرة يواجهون تحديات أكبر مع ظهور "حريفة جدد" يضيفون المزيد من الصراع والتنافس داخل الفريق.

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