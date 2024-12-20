فيلم لأول مرة ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الفيلم المصري "لأول مرة" يشارك للمرة الأولى في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التي ستنعقد في الفترة من 9 حتى 14 يناير المقبل.

هذا الحدث الكبير يعد محطة هامة للسينما الأفريقية، حيث يجتمع صناع الفن من مختلف الدول الأفريقية لعرض إبداعاتهم وتعزيز الحوار الثقافي بين الدول. يشارك "لأول مرة" في هذا الحدث البارز، ويستعرض من خلاله فريق العمل رؤيتهم الفنية الفريدة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

الأبطال والمبدعون

يشارك الفيلم المصري "لأول مرة" في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل الفيلم من بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم "كاملة".

قصة الفيلم

تدور أحداث "لأول مرة" حول قصة رومانسية تركز على العلاقات والصراعات العاطفية، ويُعد هذا العمل خطوة جديدة للمخرج جون إكرام والكاتب محمد عبد القادر في تقديم رؤية فنية مميزة. ويأتي الفيلم بعد نجاحات متنوعة للنجوم المشاركين، حيث تألق عمر الشناوي في 2024 من خلال عدة أعمال، مثل مسلسل "الوصفة السحرية" الذي جمعه بشيرى عادل، بالإضافة إلى مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل "الحشاشين".

أما تارا عماد، فقد قدمت آخر أعمالها الرمضانية في 2024 من خلال مسلسل "جودر"، الذي قدم تجربة فانتازية مستوحاة من حكايات شهرزاد للملك شهريار. يتناول "جودر" حياة البطل جودر ابن عمر المصري، الذي يجد نفسه في صراع مع العدو شمعون، بينما يحمل على عاتقه حل لغز يتعلق بكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يعد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية واحداً من أبرز الفعاليات السينمائية في القارة، حيث يجمع صناع الفن من مختلف الدول الأفريقية لتبادل التجارب وإبراز المواهب يقام تحت رعاية الفنان محمود حميدة، الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، إلى جانب السيناريست سيد فؤاد الذي يتولى رئاسة المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني كمديرة له.

تعد مشاركة "لأول مرة" في هذه الدورة فرصة فريدة للسينما المصرية لتقديم أعمالها لجمهور أوسع وتعزيز الحوار السينمائي بين مختلف الدول الأفريقية.

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