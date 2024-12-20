العريس جاي!.. هل تتزوج هنا الزاهد في 2025؟

انتشرت مؤخراً شائعات حول استعداد الفنانة هنا الزاهد لدخول القفص الذهبي في عام 2025، وفي السطور التالية يكشف الموجز حقيقة زواج الفنانة هنا الزاهد في 2025 .

هنا الزاهد تُجيب على شائعات زواجها

النجمة هنا الزاهد وضعت النقاط على الحروف في لقاء مع برنامج ET بالعربي، حيث علّقت قائلة: "مش عارفة والله، ياريت أتمنى، لما يبقى فيه حاجة هبقى أقول".

"إقامة جبرية" على أعتاب العرض الأول



وفي سياق آخر، تترقب هنا عرض أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل "إقامة جبرية"، المقرر انطلاقه في 8 يناير عبر منصة Watch It. المسلسل أثار جدلاً منذ إطلاق البرومو الرسمي، الذي حمل أجواء من الغموض والإثارة.

ماذا يحمل البرومو الرسمي؟



ظهر في الإعلان التشويقي مشاهد تجمع هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي في علاقة حب، قبل أن تختفي الشخصية التي يؤديها الشرنوبي، مما يدفع هنا إلى البحث عن الحقيقة من خلال الاقتراب من والدته، التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين. تخلل البرومو لحظات درامية قوية، منها انهيار عصبي تمر به البطلة ومواجهتها هجوماً عنيفاً من أشخاص مجهولين.

المنصة علقت على البرومو قائلة: "صدمة واحدة كانت كفيلة إنها تهز سلمى وتغير كل حاجة في حياتها".

تفاصيل شخصية هنا الزاهد في "إقامة جبرية"



تجسد هنا دور سلمى، وهي صيدلانية تعاني من صعوبات في التعامل مع الرجال. تتطور الأحداث لتجد نفسها متهمة في جريمة قتل زوجها، ما يدفعها إلى رحلة مليئة بالتشويق والغموض.

المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم محمد الشرنوبي الذي يؤدي دور سبّاح عالمي، وصابرين التي تلعب دور والدته ودكتورة نفسية، إلى جانب ثراء جبيل، جلا هشام، وأحمد حاتم كضيف شرف.

عشر حلقات مليئة بالإثارة والتشويق



"إقامة جبرية" يعد واحداً من أكثر المسلسلات المرتقبة، حيث يدمج بين الحبكة المشوقة والعلاقات الإنسانية المعقدة، في قالب درامي سيبقي الجمهور مترقباً كل حلقة بشغف.

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