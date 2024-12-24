فيلم الحريفة 2 يتصدر إيرادات السينما المصرية.. تعرف على التفاصيل

حقق فيلم "الحريفة 2" نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر المصري، حيث تصدر قائمة الإيرادات في دور العرض السينمائي وفقاً لأحدث التقارير، وصلت إجمالي إيرادات الفيلم إلى مليون و584 ألف جنيه بعد عرض أمس الإثنين، ليعكس شعبية واسعة واهتماماً كبيراً من الجمهور.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل حول فيلم "الحريفة 2" في السطور التالية:

قصة مشوقة ومستقبل واعد

الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" تحت عنوان "الريمونتادا" يتابع رحلات فريق الحريفة بعد فوزه بالبطولة، حيث يواصل الأعضاء مسيرتهم ويخوضون التجربة الجامعية لأول مرة مع دخول أعضاء جدد إلى الفريق، يطرح الفيلم تجربة مثيرة تجمع بين أحلام الشباب والصعوبات التي تواجههم في البيئة الجديدة.

أبطال الفيلم يتألقون بأداء قوي

يشارك في بطولة "الحريفة 2" مجموعة من الأسماء البارزة، أبرزهم نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور، والطفلة الموهوبة ريما مصطفى الفيلم من تأليف إياد صالح، ومن إخراج كريم سعد، وقد أثبت طاقمه قدرته على تقديم عمل مميز وناجح.

تطورات القصة في الحريفة رحلة نحو الحلم

في الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، تتابع الأحداث رحلة ماجد، لاعب كرة القدم، الذي يجد نفسه مجبراً على ترك مدرسته الدولية بسبب ظروفه العائلية، لينتقل إلى مدرسة حكومية مليئة بالتحديات والفرص الجديدة داخل هذه البيئة المتنوعة، يتعرف ماجد إلى مجموعة من الأصدقاء المميزين من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، ويشكلون معاً فريقاً متحداً يخوض تحديات الساحات الشعبية ومراكز الشباب حلمهم المشترك يكبر يوماً بعد يوم المنافسة في بطولة كبيرة قد تغير حياتهم إلى الأبد بجائزة ضخمة تبلغ مليون جنيه.

مع استمرار الإقبال الجماهيري الكبير، يظهر فيلم "الحريفة 2" نجاحاً لافتاً في دور العرض، مع توقعات باستمرار تحقيق المزيد من الإيرادات والتفاعل من الجمهور في الأسابيع المقبلة.

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