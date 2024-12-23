شائعات انفصال وأزمات.. حكايات كندة علوش وعمرو يوسف وبداية قصة حبهما

هنأت الفنانة السورية كنده علوش زوجها الفنان المصري عمرو يوسف بعيد ميلاده، موجهة له رسالة عاطفية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وكتبت كندة في تهنئتها: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وأعز أصدقائي مساحتي الآمنة كل شيء عندي رحلة حياتي مميزة جداً لأنني أسيرها معك في السراء والضراء.. للحب والاعتزاز حتى يفرقنا الموت".

يرصد لكم موقع "الموجز" في السطور التالية أبرز المحطات الصعبة والأزمات التي واجهها الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش، وكيف أثبتا أن الحب والدعم المتبادل قادران على التغلب على كل الظروف والتحديات التي مرا بها.

الشائعات حول انفصالهما تشعل مواقع التواصل

على مدى الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن طلاق كندة علوش وعمرو يوسف، مما أثار تساؤلات بين المتابعين حول حقيقة الأمر ولكن عمرو يوسف حسم الجدل أثناء استضافته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث نفى تماماً وجود أي خلافات بينه وبين زوجته وأكد أن الشائعات التي تلاحقهما تهدف فقط إلى "تصدر التريند"، واصفاً إياها بالمزعجة والمؤلمة.

كندة تكشف عن رحلة علاجها ومعاناة السرطان

في خطوة جريئة ومؤثرة أعلنت كندة علوش مؤخراً أنها عانت من سرطان الثدي لمدة عام ونصف كشفت أن الدعم الكبير الذي تلقته من زوجها عمرو يوسف كان عاملاً أساسياً في تجاوزها لهذه المحنة وأشارت إلى أن عمرو كان دائماً حريصاً على صحتها النفسية وقدم لها كل الدعم اللازم خلال فترة العلاج.

صمت أمام التنمر

على الرغم من تعرضها لتنمر واسع بسبب تغير مظهرها ووزنها، التزمت كندة الصمت لفترة طويلة لكنها قررت أخيراً توضيح الأمر، حيث أوضحت أن هذه التغييرات كانت نتيجة رحلة العلاج الشاقة التي خاضتها، مشددة على أهمية دعم العائلة والمحيطين خلال مثل هذه الأزمات.

واجه الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش العديد من الأزمات التي اختبرت متانة علاقتهما وقوة حبهما من شائعات الطلاق التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً واسعاً، إلى التحديات الصحية التي كشفت عنها كندة مؤخراً، حيث أعلنت إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لرحلة علاج استمرت لمدة عام ونصف خلال هذه الفترة، كان عمرو يوسف الداعم الأكبر لها، مؤكداً حبه واهتمامه بصحتها النفسية والجسدية ورغم التنمر والضغوط التي تعرضا لها، أثبت الثنائي أن الحب والتفاهم يمكن أن يكونا السلاح الأقوى في مواجهة الأزمات.

اقرأ أيضاً:

بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة مي عز الدين

بعد استغاثته للمسؤولين وتصدره للتريند.. أبرز المعلومات عن صبحي خليل