تعاون جديد بين تامر حسني ورامي صبري في أغنية "مابيتنسيش"..مفاجآت وانتظارات كبيرة

يستعد النجمين تامر حسني ورامي صبري لطرح أغنيتهما الجديدة "مابيتنسيش" في الأيام المقبلة، والتي تعد واحدة من الأعمال المرتقبة بشدة في الساحة الغنائية.

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الأغنية تجمع بين الكفاءات الرائعة بدءًا من كلمات عمر تيام وصولًا إلى ألحان شادي حسن، وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل، مع ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين، ما يجعلها تجربة فنية متكاملة تنتظر الجمهور.

رهان على النجاح الجماهيري

الثنائي تامر حسني ورامي صبري يراهنان بقوة على هذه الأغنية، التي تتوقع أن تحقق ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها كل من الفنانين وتاريخهما الغنائي المميز.

رامي صبري وأعماله الأخيرة

أما بالنسبة لرامي صبري، فقد كان آخر أعماله أغنية تتر مسلسل "تيتا زوزو" بعنوان "أهلي أهلي"، والتي لاقت استحسان الجمهور بفضل كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

تامر حسني وفيلمه المرتقب "ري ستارت"

وفي سياق مختلف، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" في موسم عيد الفطر المقبل 2025 الفيلم الذي يعد تجربة كوميدية اجتماعية، سيجمع بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققه الثنائي في فيلم "بحبك" الفيلم من إخراج سارة وفيق وكتابة أيمن بهجت قمر، ويضم كوكبة من النجوم مثل باسم سمرة وعصام السقا ومحمد ثروت، مما يعزز من قوة العمل المتوقع.

تامر حسني وأحدث أفلامه "تاج"

على الصعيد السينمائي، قدم تامر حسني آخر أفلامه "تاج" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحاً ملحوظاً الفيلم شارك فيه نخبة من الفنانين مثل دينا الشربينى وعمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى ضيف الشرف أحمد بدير "تاج" كان من تأليف وإخراج تامر حسني، ما يعكس استمرار نجاحه في تقديم محتوى متنوع.

بالتالي، مع الألبوم المرتقب والأعمال الفنية المتعددة، يبدو أن تامر حسني ورامي صبري في طور جديد من التعاون والإبداع، مما يبشر بعملين غنائي وسينمائي يضيفان لرصيدهم الفني الكبير.

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