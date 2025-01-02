تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه قبل عرضها

ينتظر الجمهور حالياً عرض الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي تحمل عنوان "ضبط وإحضار"، والتي سيتم عرضها اليوم على منصة Watch It وقناة DMC.

ملخص أحدث الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه



ويرصد موقع الموجز، تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل "ساعته وتاريخه"، الحلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، وتناقش قضية تربية الأبناء في ظل تلبية جميع رغباتهم، وهذا قد يؤدي إلى تدمير حياتهم.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه

الحلقة من إخراج عادل أحمد يحيى، وتعتبر أولى تجاربه الإخراجية عقب تقديمه أفلامًا قصيرة، فيما يتولى مدير التصوير إبراهيم النجاري مهمته في أول تجربة له في المجال الدرامي، كما يشارك في الحلقة مجموعة من المواهب التي تم اكتشافها من خلال برنامج "كاستينج"، بمشاركة الممثل الشاب حمزة دياب الذي يظهر كضيف شرف، والفنان سيف محسن نجم برنامج كاسيتنج، والفنانة شهيرة الصوري.

وتُعرض الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة DMC، بينما يتاح للجمهور مشاهدتها قبل ذلك بساعة عبر منصة Watch It.

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل ساعته وتاريخه

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه ظهور ثمانية فنانين كضيوف شرف، وهم أحمد أمين، مايان السيد، محمد شاهين، أحمد داش، حنان سليمان، ياسمينا العبد، سليمان عيد، خالد كمال، بجانب مجموعة من المواهب التي تم اكتشافها من خلال برنامج "كاستينج" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل ساعته وتاريخه، عمل درامي مقتبس من قضايا حقيقية تمت محاكمتها في المحاكم المصرية، يعرض المسلسل في إطار 26 قضية فريدة في كل حلقة، حيث تركز كل حلقة على قضية مستقلة وتتناول جوانب مختلفة من الجرائم والدوافع النفسية التي تكمن وراءها، ويقدم المسلسل فكرة جديدة للجمهور من خلال استعراض تلك القضايا التي تعرض يومًا ما في المحاكم المصرية.

الحلقات السابقة في المسلسل قدمت قضايا مثيرة، حيث عرضت الحلقة الأولى تحت عنوان "تلصص" وتناولت قضية الابتزاز الإلكتروني، وهي مشكلة تعاني منها عدد كبير من الفتيات، من خلال قصة نادية، الطالبة الجامعية التي تعرضت للتهديد بسبب صور شخصية بعد رفضها الارتباط بزميلها وشاركت خلالها الفنانة مايان السيد.

أما الحلقة الثانية، ساعة شيطان، فتناولت قضية العنف الأسري، حيث سلطت الضوء على مأساة عامل كهربائي أقدم على قتل زوجته بسبب خلاف بينهما، وقدمت هذه الحلقة بطلًا وهو الفنان أحمد أمين.

الحلقة الثالثة حملت عنوان "صور فاضحة" وتناولت قضية التهديد عبر نشر الصور الخاصة والابتزاز الذي تتعرض له الضحايا، حيث تجنب أحد الأبطال مواجهة الحقيقة خوفًا من الفضيحة العائلية.

أما الحلقة الرابعة "فنان دكتور"، فقد سلطت الضوء على شبكة إجرامية متخصصة في سرقة العقارات الفاخرة من خلال أساليب مبتكرة، وقد جمعت بين التشويق والإثارة مع ظهور ضيفي الشرف محمد شاهين ومريم نشأت، وانتهت بتوجيه المشاهدين لأرقام الجهات المختصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

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